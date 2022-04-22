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Резников не видит смысла в ОБСЕ и ООН: Послевоенные мировой порядок и безопасность погибли

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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22 апреля, 22:49
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Глава Минобороны обвинил ООН в потакании военным преступлениям РФ
Алексей Резников раскритиковал ООН за потакание России.
Алексей Резников раскритиковал ООН за потакание России. / Фото: Коллаж: Сегодня

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Организация Объединенных Наций потакает российским военным преступлениям. Он добавил, что "свободный мир" должен дать отпор агрессору.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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Резников напомнил, что Россия в Украине нарушила все действующие обычаи войны. Однако, по его словам, в войне России против Украины погибли также послевоенные мировые системы и безопасность.

"Россия сделала все то, для предупреждения чего создавались международные институции безопасности. Как может Совет Безопасности ООН, где Москва имеет место постоянного члена, выполнять свою миссию по поддержанию мира? О какой безопасности и сотрудничестве в Европе может идти речь, когда одно из государств- членов ОБСЕ напала на другую и убила тысячи мирных граждан? Эти организации не сработали", – констатирует глава Минобороны Украины.

Кто может прийти на смену ООН

Резников убежден, что как Лигу Наций, ООН и ОБСЕ должна заменить новая и более эффективная система международных институций, способных служить интересам всех стран, а не только крупных государств.

По словам министра, архитектура этой новой системы должна опираться на опыт Украины.

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Он напомнил, что в 1994 году Украина отказалась от третьего в мире ядерного арсенала, рассчитывая, что подписи мировых лидеров на документе "чего-то весят".

"Но в 2008 году Германия и Франция заблокировали наше вступление в НАТО, фактически поощряя агрессора. В августе 2008 года Россия вторглась в Грузию, и мир закрыл глаза. В 2014 году Россия атаковала Украину, и мир решил не вмешиваться. Сейчас российские бомбы стирают с лица земли наши города, и мир неспособен это остановить", – подчеркнул Резников.

По его словам, прежде всего, Украине нужно тяжелое вооружение для обороны и освобождения оккупированных территорий. Также он призвал ввести тотальное мировое эмбарго на российские нефть и газ и реальные санкции против российской банковской системы и торговли.

"Если вы это все сделаете, российские захватчики будут изгнаны из Украины через несколько месяцев", – подчеркнул министр.

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Спас Житомир от авиаудара… Степан Тарабалка – майор ВСУ, летчик-истребитель. В свои 29 был одним из самых искусных украинских пилотов, поэтому говорили, что легендарный "Призрак Киева" - это именно он (не подтвердилось)... Погиб в небе над Житомиром в бою с превосходящими силами врага. Но наш ас успел сбить бомбардировщик, чем спас жилые кварталы города. Герой Украины. Посмертно.

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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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