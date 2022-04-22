Резников не видит смысла в ОБСЕ и ООН: Послевоенные мировой порядок и безопасность погибли

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Организация Объединенных Наций потакает российским военным преступлениям. Он добавил, что "свободный мир" должен дать отпор агрессору.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Резников напомнил, что Россия в Украине нарушила все действующие обычаи войны. Однако, по его словам, в войне России против Украины погибли также послевоенные мировые системы и безопасность.
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"Россия сделала все то, для предупреждения чего создавались международные институции безопасности. Как может Совет Безопасности ООН, где Москва имеет место постоянного члена, выполнять свою миссию по поддержанию мира? О какой безопасности и сотрудничестве в Европе может идти речь, когда одно из государств- членов ОБСЕ напала на другую и убила тысячи мирных граждан? Эти организации не сработали", – констатирует глава Минобороны Украины.
Кто может прийти на смену ООН
Резников убежден, что как Лигу Наций, ООН и ОБСЕ должна заменить новая и более эффективная система международных институций, способных служить интересам всех стран, а не только крупных государств.
По словам министра, архитектура этой новой системы должна опираться на опыт Украины.
Он напомнил, что в 1994 году Украина отказалась от третьего в мире ядерного арсенала, рассчитывая, что подписи мировых лидеров на документе "чего-то весят".
"Но в 2008 году Германия и Франция заблокировали наше вступление в НАТО, фактически поощряя агрессора. В августе 2008 года Россия вторглась в Грузию, и мир закрыл глаза. В 2014 году Россия атаковала Украину, и мир решил не вмешиваться. Сейчас российские бомбы стирают с лица земли наши города, и мир неспособен это остановить", – подчеркнул Резников.
По его словам, прежде всего, Украине нужно тяжелое вооружение для обороны и освобождения оккупированных территорий. Также он призвал ввести тотальное мировое эмбарго на российские нефть и газ и реальные санкции против российской банковской системы и торговли.
"Если вы это все сделаете, российские захватчики будут изгнаны из Украины через несколько месяцев", – подчеркнул министр.