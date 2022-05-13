Резніков офіційно оголосив початок затяжної фази війни

Понад 1,5 тисячі українських військових найближчими днями розпочнуть навчання з опанування техніки від іноземних партнерів

Резніков про ситуацію на фронті / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україну очікують "надзвичайно складні тижні", для яких будуть потрібні єдність, згуртованість, воля і терпіння. Українці сприймали 9 травня як певний рубікон, але цей день минув – і багато людей розгублені, бо не знають, чого чекати далі.

Про це пише пресслужба міністерства.

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"Багато людей зараз дещо розгублені і запитують – а що далі? Чого чекати? Як планувати своє життя? Для початку зупинюся на тому, що сталося за останні 78 днів війни, яка почалася понад 8 років тому", – зазначив Резніков.

Що відбулося на полі бою?

Після відкритого повномасштабного нападу Росії 24 лютого у Москві планували, і багато хто на Заході був такої ж думки, що Україна капітулює за кілька днів. У Кремлі розраховували за кілька тижнів встановити на нашій землі новий – "російський" – лад.

Наші захисники і захисниці, весь український народ дали відсіч окупантам і зірвали ці плани. Розпочався умовний період "до 9 травня", коли російські війська, що понесли величезні втрати, отримали поразку під Києвом і не змогли досягти жодної стратегічної цілі, змінили тактику.

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"Вони втекли з Житомирщини, Київщини, Чернігівщини, Сумщини і визначили собі нові цілі – захоплення півдня та сходу України. Але цього знову не сталося. Завдяки масовому героїзму наших воїнів, згуртованості українців, міжнародній підтримці Україна вистояла", – йдеться у повідомленні.

За словами Резнікова, захисники Маріуполя – морська піхота, гвардійці, зокрема з полку "Азов", Маріупольський батальйон ТрО, прикордонники, поліцейські, розвідники, бійці Служби безпеки – виграли для нас час і зберегли багато життів.

"Сили оборони в зоні проведення ООС, а також у Харківській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській областях стримали навалу ворога. Ізюм, Попасна, Рубіжне, Авдіївка, Мар’їнка і не тільки – це справжні міста Героїв і місця бойової слави українців. Рух Опору у Мелітополі, Херсоні та інших населених пунктах – це важливий внесок у спільну перемогу", – додав Резніков.

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Таким чином, до 9 травня Росія отримала стратегічну поразку – не змогла знищити українську Державу шляхом військової інтервенції та зміни влади на російських маріонеток.

"На цьому тлі ми входимо у нову – довготривалу – фазу війни. Щоб перемогти в ній, треба ретельно планувати ресурси, уникати помилок, проєктувати нашу силу так, щоб ворог, врешті-решт, не витримав", – зазанчив міністр оборони.

Що відбулося на міжнародному рівні?

Росія значно переважає Україну в ресурсах.

"Втім, після 24 лютого ми не готувалися захищати нашу країну тиждень, місяць чи до 9 травня. Ми були впевнені у Збройних силах і розуміли, що протистояння буде довгим – до нашої повної перемоги. Також ми усвідомлювали, що наявні запаси зброї радянського виробництва в ході бойових дій високої інтенсивності швидко вичерпаються. Тому на усіх рівнях велася робота, щоб змінити філософію підтримки України з боку західних партнерів", – зауважив Резніков.

Він додав: Україна щодоби переконувала країн-партнерів у тому, що потрібне важке озброєння – авіація, артилерія, танки і бронетехніка тощо – західних зразків і калібрів, які використовують країни НАТО.

Головним аргументом було те, що Україна захищає усю Європу, а посилення нашої оборони – це зміцнення східного флангу НАТО. Тому забезпечення фактичної взаємосумісності армій Альянсу з українськими силами оборони відповідає спільним інтересам.

Що відбулося в секторі оборони самої України?

На початкових етапах надзвичайно допомогли волонтери, які завдяки мобільності закривали гострі проблемні питання. Розгортання державного механізму – це багато формальностей навіть в умовах війни. І не тільки у воюючій Україні.

В підсумку було запущено процеси, які забезпечать нарощування оборонного потенціалу України. Це стосується і закупівель, і виробництва необхідного.

"Ми орієнтуємося на потребу забезпечити 1 млн людей, які долатимуть ворога", – написав Резніков.

Скажімо, якщо рахувати з 24 лютого, то наприкінці квітня з загальної кількості бронежилетів, наданих силам оборони, 50% забезпечило Міністерство оборони, а інші 50% – це різні форми благодійної допомоги, це заслуга громадян, волонтерів, громадських організацій. Станом на 13 травня це відношення становить вже 57% на 43%.

"У рамках курсу, який визначив уряд, ми робимо акцент на стимулювання українських виробників. Наші виробники, які забезпечують необхідну якість бронежилетів, шоломів, форменого одягу, взуття тощо, вже завантажені замовленнями до кінця року, є чіткий графік постачання. Так само ми активно шукаємо міжнародну технічну допомогу. Наприклад, Міністерство оборони знайшло у Туреччині партію бронежилетів, її в якості допомоги нашій країні оплатив уряд Японії. Фахівці Міноборони відпрацювали весь процес, логістику, і наші воїни отримали захист", - додав Резніков.

Зараз з партнерами йде мова не лише про імпорт, а й про ремонт нашої техніки, побудову спільних виробничих ланцюгів.

"Ми інвестуємо в сучасну українську зброю. Ми перебудовуємо усі процеси, щоб збільшувати наші спроможності. Наш головний пріоритет – забезпечити стабільність і ритмічність постачання, незважаючи на усю протидію ворога. Скажімо, вже зараз ми тримаємо планку, щоб кожного дня в резерві було засобів бронезахисту не менш ніж на 2 бригади. І цей обсяг зростатиме", – зауважив Резніков.

Наразі відбувається стратегічний злам на користь України. У довгостроковій перспективі ці тенденції роблять поразку Росії неминучою.

Чого чекати найближчим часом?

"На нас очікують надзвичайно складні тижні. Скільки їх буде – точно не скаже ніхто. У цей період ми будемо тримати оборону переважно власними силами проти оскаженілого від люті агресора", – зазанчив Резніков.

Понад 1,5 тис. українських воїнів вже навчаються чи найближчими днями розпочнуть опановувати техніку наших партнерів, щоб потім повернутися у якості інструкторів. Хтось, як артилеристи, одразу піде у бій.

Поки важке іноземне озброєння урівноважить сили і забезпечить злам на користь України, мине час. Зараз його присутність точкова.

"Час іде невимовно довго. Адже усі пам’ятають, що наші хлопці та дівчата на передовій уздовж Сіверського Дінця, на "Азовсталі", в полоні у окупантів кладуть свої життя за Україну. Що наші громадяни на тимчасово захоплених ворогом територіях у небезпеці. Людей викрадають, катують, вбивають. Тому ми робимо усе можливе і неможливе, щоб наблизити звільнення нашої землі", – зазначив Резніков.

Він додав, що зростання тиску санкцій на Росію та збільшення іноземної допомоги Україні у перспективі кількох місяців мають створити умови, за яких Кремль остаточно втратить шанси досягти бодай якогось успіху. Тоді повинно з’явитися нове вікно можливостей для України.

"У цей надскладний період нам потрібні єдність, згуртованість, воля і терпіння", – додав Резніков.

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