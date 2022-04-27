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ВСУ переходят на оружие НАТО: Резников раскрыл детали

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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27 апреля, 22:16
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Глава Минобороны рассказал о тектонических сдвигах в отношении к Украине
Резников рассказал, как ВСУ будут переходить на оружие НАТО
Резников рассказал, как ВСУ будут переходить на оружие НАТО / Фото: Коллаж: Сегодня

Во время саммита министров обороны 40 стран на авиабазе Рамштайн в Германии было принято стратегическое решение о переходе украинской армии на западные калибры и технику по стандартам НАТО.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр обороны Украины Алексей Резников.

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Как рассказал министр, была создана Консультативная группа по вопросам обороны Украины, которая будет действовать на постоянной основе. Это позволит оптимизировать и ускорить важные процессы получения оружия, усовершенствовать логистику, обеспечить оптимальную координацию.

"Например, когда будут приняты решения о предоставлении Украине того или иного вооружения, за счет координации оружие одного типа будет поступать из разных стран. Условно, несколько стран предоставят по три-четыре пушки, а суммарно Украина получит артиллерийский дивизион", – пояснил он.

Также, по словам главы Минобороны, произошли тектонические сдвиги на уровне философии:

"Еще осенью 2021 года во время назначения на должность министра обороны я акцентировал, что считаю одним из приоритетов своей работы интеграцию Украины в НАТО де-факто. Долгое время мы убеждали партнеров в том, что в качестве поддержки целесообразно предоставлять Украине оружие западного производства, которое соответствует стандартам НАТО. Переход на западные калибры и технику – это стратегическое решение, которое наконец-то принято, в частности, мы уже получаем артиллерию калибра 155-мм".

Министр заявил, что постепенно это обеспечит полное взаимодействие украинской армии с армиями стран НАТО, что станет значительным усилением восточного фланга Альянса.

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"Не буду скрывать – еще три месяца назад эта задача считалась почти невозможной. Но благодаря мужеству и профессионализму украинских воинов, стойкости украинского народа все изменилось", – сказал Резников.

Глава Минобороны рассказал, что украинские воины уже некоторое время овладевают западным оружием.

"Сейчас учебные программы будут масштабированы и распространены даже на образцы вооружений и техники, относительно предоставления которых Украине пока нет политических решений. Когда эти решения будут приняты, в чем я лично не сомневаюсь, мы уже будем готовы", – добавил он.

Какое оружие дадут Украине

На саммите в Германии было принято решение выделить Украине дополнительное вооружение.

Германия согласилась передать Украине зенитные самоходные установки "Гепард" (правда, в каком количестве, пока держится в секрете), Франция обеспечит Киев самоходными артиллерийскими установками CAESAR (по данным СМИ, Украина получит 12 гаубиц), а Великобритания отправит в нашу страну переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak.

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Военный эксперт Олег Жданов отмечает, что вооружение, которое передаст Украине Запад, по своим характеристикам значительно превосходит аналоги, которые сегодня есть у ВСУ.

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Евгений Шаматалюк – майор, командир десантно-штурмового подразделения 79-й отдельной аэромобильной бригады. На войне – с марта 2014-го. Сейчас – на Харьковском направлении. Отражая атаки врага, за один день его подразделение уничтожило 90 единиц техники, взяло в плен десяток российских боевиков с оружием и снаряжением. Герой Украины.
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