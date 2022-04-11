РФ агітує поранених солдатів повернутися на війну проти України – розвідка

У Російській Федерації хочуть повернути на війну проти України поранених солдатів, багато хто з них відмовляється це робити. Для агітації країна-агресор використовує пропагандистські ЗМІ.
Про це повідомляє пресцентр Головне управління розвідки Міноборони України.
"Окупанти посилюють антиукраїнську антизахідну пропаганду у російських військових медичних закладах. Для цього воєнно-політичне управління східного військового округу РФ вимагає організувати "проведення воєнно-політичного інформування про хід демілітаризації та денацифікації України з використанням спеціального випуску газети "Комсомольская правда"", – йдеться у повідомленні.
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За даними розвідки, російські шпиталі зараз переповнені військовослужбовцями, які брали участь у бойових діях на території України з пораненнями різної тяжкості.
"Більшість з них не бажають повертатися у зону бойових дій. Цю ситуацію російські пропагандисти намагаються переламати за допомогою спецвипуску "Комсомольской правды". В ньому розміщені постановчі фотографії радості "звільнених українців", матеріали про "фейковість" світової преси та про підтримку росіян війни проти України", – підсумували до Міноборони.
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