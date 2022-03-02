На Сумщині окупанти відмовляються воювати з ЗСУ – здаються або втікають до кордону

Протягом ночі майже по всій Сумській області велися вуличні бої. Найбільших втрат зазнав Тростянець. Там ворожі російські війська зайняли штаб і розпочали мародерство. Проте окупанти деморалізовані, частина з них здається ЗСУ, інші ж відмовляються нападати на людей та намагаються втекти.
Про це повідомляє сайт "Сьогодні".
Солдати РФ відмовляються воювати
Наразі окупанти тримають у страху мешканців Тростянця: відбирають їхні авто, речі, ходять по хатах та грабують місцеві магазини. Одна група пограбувала секондхенд та частково переодяглася у цивільних, щоб поїхати додому.
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Одна з ворожих колон вирішила скласти зброю. Командир сказав, що воювати не збирався. Тому цих військових пропустили назад до російського кордону. Ворог деморалізований, особливо після того, як вдалося застосувати два Байрактори. Понад 200 одиниць російської техніки знищили поблизу Ромен та Лебедіна.
Територіальній обороні Сумської області вдалося вибити блокпост противника на трасі Кіпті – Бачевськ. Тепер вона контролюється сумською теробороною.
Як відомо, голова Сумської ОДА Дмитро Живицький вимагав, щоби на озброєння тероборони області дали високоточну зброю. Адже зараз загони ТРО мають здебільшого лише автомати та коктейлі Молотова. Живицький попросив надати Байрактари, щоб їм удалося розбомбити ворога на території області, і він не пішов далі на Київ.
Ситуація в Україні 2 березня
- Російські окупанти продовжують убивати мирних жителів України, серед яких діти. Ворог завдає авіаударів містами України і висаджує свої десанти. Сусідня країна, Білорусь, приготувала свої війська до бойової готовності.
- У Харкові висадився російський десант. Окупанти напали на Військово-медичний клінічний центр Північного регіону.
- Механізований батальйон однієї з бригад ЗСУ у бою під Харковом захопив одразу шість нових російських танків Т-80БВМ зі складу 200-ї мотострілецької бригади ЗС РФ.
- Під Києвом окупанти вбили молодого лікаря, який намагався врятувати життя дитині. Ворог обстріляв автомобіль жінки, коли вона везла поранену дитину до лікарні.