РФ агитирует раненых солдат вернуться на войну против Украины – разведка

Российские оккупанты, которые получили ранения, знают, что в следующий раз уже вернутся 200-тыми

Россия агитирует раненых солдат вернуться на войну против Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

В Российской Федерации хотят вернуть на войну против Украины раненых солдат, многие из них отказываются это делать. Для агитации страна-агрессор использует пропагандистские СМИ.

Об этом сообщает пресс-центр Главного управления разведки Минобороны Украины.

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"Оккупанты усиливают антиукраинскую антизападную пропаганду в российских военных медицинских учреждениях. Для этого военно-политическое управление восточного военного округа РФ требует организовать "проведение военно-политического информирования о ходе демилитаризации и денацификации Украины с использованием специального выпуска газеты "Комсомольская правда", – говорится в сообщении.

По данным разведки, российские госпитали сейчас переполнены военнослужащими, которые принимали участие в боевых действиях на территории Украины, с ранениями различной тяжести.

"Большинство из них не желают возвращаться в зону боевых действий. Эту ситуацию российские пропагандисты пытаются переломить с помощью спецвыпуска "Комсомольской правды". В нем размещены постановочные фотографии радости "освобожденных украинцев", материалы о" фейковости" мировой прессы и о поддержке россиян войны против Украины", – подытожили в Минобороны.

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