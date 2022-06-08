РФ почала відведення військ – в ISW назвали напрямок

Поки що місцезнаходження цих російських сил невідоме

РФ почала відступ. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти почали відступати з позицій у Запорізькій області. На це є дві причини. Одна з них пов'язана із посиленням оборони на північному заході Херсонської області.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Експерти назвали дві причини, чому окупанти вирішили відвести війська:

для того, щоб перевести пошкоджені частини до тилових районів

для посилення російської оборони на північному заході Херсонської області

Наразі в Інституті не можуть підтвердити місцезнаходження російських сил.

Аналітики також розповіли, що російським військовим не вдалося повернути передові позиції на західному березі річки Інгулець.

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Росія перекидає до Запорізької області військових та техніку з Криму – ОВА

Російська Федерація перекидає свої сили з Кримського півострова – не лише сухопутні війська, а й повітряний та морський компоненти. Про це повідомила в Telegram Запорізька обласна військова адміністрація.

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"Крім цього, угруповання противника додатково посилено сформованим танковим батальйоном на танках Т-62", – йдеться в повідомленні.

Також відомо, що в бік Мелітополя з Криму проїхала колона військової техніки – близько двох десятків тентованих вантажівок і стільки ж установок залпового вогню "Град".

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