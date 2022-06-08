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РФ начала отвод войск – в ISW назвали направление

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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8 июня, 06:33
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Пока местонахождение этих российских сил неизвестно
РФ начала отступление. Фото: коллаж "Сегодня"
РФ начала отступление. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты начали отступать с позиций в Запорожской области. На это есть две причины. Одна из них связана с усилением обороны на северо-западе Херсонской области.

Об этом сообщает американский Институт по изучению войны (ISW).

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Эксперты назвали две причины, почему оккупанты решили отвести войска:

  • для того, чтобы перевести поврежденные части в тыловые районы
  • для усиления российской обороны на северо-западе Херсонской области

На данный момент в Институте не могут подтвердить местонахождение российских сил.

Аналитики также рассказали, что российским военным не удалось вернуть передовые позиции на западном берегу реки Ингулец.

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Россия перебрасывает в Запорожскую область военных и технику из Крыма – ОВА

Российская Федерация перебрасывает свои силы с Крымского полуострова – не только сухопутные войска, но и воздушный, и морской компоненты Об этом сообщила в Telegram Запорожская областная военная администрация.

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"Кроме этого, группировка противника дополнительно усилена сформированным танковым батальоном на танках Т-62", говорится в сообщении.

Также известно, что в сторону Мелитополя из Крыма проехала колонна военной техники – около двух десятков тентованных грузовиков и столько же установок залпового огня "Град".

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28-летний Алексей из Беларуси - доброволец батальона Кастуся Калиновского. Парень, защищающий Украину, потерял ногу во время обороны Бучи, поставил протез и снова рвется на фронт. А пока помогает побратимам с организационными вопросами, инструктирует молодежь, оказывает психологическую помощь раненым.
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