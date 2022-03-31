РФ завдає руйнівної шкоди Маріуполю – Пентагон

Наші янголи-охоронці

Капітан Корпан Олександр - найкращий льотчик ударної авіації ЗСУ за підсумками 2021 року. Під час виконання бойового вильоту, ціною власного життя врятував пілотів чергової ланки та відвів свій літак, який вже горів, від житлових будинків над м. Старокостянтинів (Хмельницька обл.). Герой України. Посмертно.