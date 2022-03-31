РФ завдає руйнівної шкоди Маріуполю – Пентагон

Шкоди, завдані російськими бомбардуваннями українського Маріуполя, є "руйнівними".
Про це заявив офіційний представник Пентагону Джон Кірбі, передає CNN.
"Це місце просто зруйноване російськими авіаударами. Значні збитки завдано по громадянській інфраструктурі, житлових будинках, лікарнях, місцях відпочинку, парках… По всьому", – заявив Кірбі.
На нових супутникових знімках видно цілі квартали Маріуполя, знищені російськими військами, які продовжують обстрілювати місто.
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Маріуполь із супутника. Фото: Maxar
Ситуація у Маріуполі
- Маріуполь з 3 березня героїчно захищається від російських окупантів, які обстрілюють місто з усіх видів зброї. Внаслідок обстрілів у місті зруйновано житлові будинки, об'єкти інфраструктури, промислові підприємства. На що перетворилося раніше квітуче і розвинене місто, можна побачити тут.
- Раніше сайт "Сьогодні" інформував про те, як виживає Маріуполь у блокаді та які підприємства на сході продовжують роботу.
- Російські окупанти цілеспрямовано скинули кілька бомб на дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
- Уся зброя, яку російські окупанти застосовували в Маріуполі, є забороненою. Спочатку військові РФ постійно стріляли з "Градів" та артилерії, систем "Буратіно". Але коли вони зрозуміли, що їм так не вдасться пробити оборону Маріуполя, підняли в повітря авіацію.