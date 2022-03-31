РФ наносит разрушительный ущерб Мариуполю – Пентагон

Наши ангелы-хранители

Капитан Корпан Александр – лучший летчик ударной авиации ВСУ по итогам 2021 года. Во время выполнения боевого вылета, ценой собственной жизни спас пилотов дежурного звена и отвел свой горящий самолет от жилых домов над г. Староконстантинов (Хмельницкая обл.). Герой Украины. Посмертно.