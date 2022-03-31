РФ наносит разрушительный ущерб Мариуполю – Пентагон

Ущерб, нанесенный продолжающимися российскими бомбардировками украинского Мариуполя, является "разрушительным".
Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, передает CNN.
"Это место просто разрушено российскими авиаударами. Значительный ущерб нанесен по гражданской инфраструктуре, жилым домам, больницам, местам отдыха, паркам… По всему", – заявил Кирби.
На новых спутниковых снимках видны целые кварталы Мариуполя, уничтоженные российскими войсками, которые продолжают обстреливать город.
Далее по теме
Мариуполь со спутника. Фото: Maxar
Ситуация в Мариуполе
- Мариуполь с 3 марта героически защищается от российских оккупантов, которые обстреливают город из всех видов оружия. В результате обстрелов в городе разрушены жилые дома, объекты инфраструктуры, промышленные предприятия. Во что превратился ранее цветущий и развитый город, можно увидеть здесь.
- Ранее сайт "Сегодня" информировал о том, как выживает Мариуполь в блокаде и какие предприятия на востоке продолжают работу.
- Российские оккупанты целенаправленно сбросили несколько бомб на детскую больницу и роддом в Мариуполе. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
- Все оружие, которое российские оккупанты применяли в Мариуполе, является запрещенным. Изначально военные РФ постоянно стреляли из "Градов" и артиллерии, систем "Буратино". Но когда они поняли, что так им не удастся пробить оборону Мариуполя, подняли в воздух авиацию.