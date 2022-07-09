РФ нарощує сили біля кордонів України для нових атак – британська розвідка

"Друга армія світу" почала використовувати техніку 50-х років

Окупанти. Фото: колаж "Сьогодні"

Росія, можливо, готується до нового наступу в Україні, стягуючи до російсько-українського кордону резерви з різних регіонів.

Про це йдеться у щоденному огляді англійської розвідки.

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Наголошується, що значна кількість нових піхотних підрозділів використовує бронетранспортери МТ-ЛБ, зняті з тривалого зберігання.

"Раніше обидві сторони використовували МТ-ЛБ як допоміжний засіб, але Росія тривалий час вважала їх непридатними для більшості задач піхоти на передовій. Вони були розроблені у 1950-ті роки як трактор для буксирування артилерії, мають украй обмежену броню, а для захисту мають лише станковий кулемет", – вказують у розвідці.

Там нагадують, що російські штурмові загони першого ешелону, які наступали на Україну в лютому, мали у своєму розпорядженні сучасніші БМП-2, які мають броню товщиною до 33 мм і автоматичну 30-міліметрову гармату з протитанковим ракетним комплексом.

"Незважаючи на заяву президента Росії Володимира Путіна від 7 липня 2022 року про те, що російська армія "навіть не розпочала" своїх зусиль в Україні, багато з її підкріплень є непостійними угрупованнями, які розгортаються із застарілим або невідповідним обладнанням", – йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що Велика Британія може дати Україні потужну додаткову зброю, крім обіцяного.

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Також нагадаємо, Борис Джонсон залишає посаду прем'єра Великої Британії.