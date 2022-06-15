Великобританія може дати Україні потужну додаткову зброю, крім обіцяної – заява

Британський міністр оборони наголосив на важливості допомоги Києву

Бен Воллес заявив, що Україна може отримати ракети Harpoon / Фото: Колаж: Сьогодні

Великобританія розглядає можливість відправлення в Україну додаткових протикорабельних ракет, крім уже обіцяної зброї.

Про це 15 червня повідомив міністр оборони Великобританії Бен Уоллес, якого цитує Reuters.

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Уоллес заявив, що поставка реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), яку Британія пообіцяла Україні, буде "неминучою". За його словами, Лондон розглядає можливість відправки додаткової зброї, зокрема протикорабельних ракет Harpoon.

Британський міністр зазначив, що навчання українських військовослужбовців є таким же важливим, як і відправка зброї, тому в плані навчання необхідно зробити більше.

"Українські війська на сході країни... Деякі з них перебувають на цьому фронті 90 днів, вони виснажені, їх часто, в артилерійському плані, переважають у дуже високому співвідношенні. Важливо допомогти Україні з її здатністю замінити людей на передовій", – сказав Воллес.

Україна розраховує на новий пакет військової допомоги

Нагадаємо, міністри оборони країн НАТО 15 червня на саміті "Рамштайн-3" у Брюсселі повинні оголосити про надання Україні нового пакету військової допомоги, який включатиме важке озброєння та далекобійну артилерію.

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Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна потребує постачання західної зброї, щоб перемогти у війні з Росією.

За його словами, Україні необхідно отримати: