РФ наращивает силы у границ Украины для новых атак – британская разведка

"Вторая армия мира" начала использовать технику 50-х годов

Оккупанты. Фото: коллаж "Сегодня"

Россия, возможно, готовится к новому наступлению в Украине, стягивая к российско-украинской границе резервы из разных регионов.

Об этом говорится в ежедневном обзоре британской разведки.

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Отмечается, что большое количество новых пехотных подразделений используют бронетранспортеры МТ-ЛБ, снятые с длительного хранения.

"Ранее обе стороны использовали МТ-ЛБ в качестве вспомогательного средства, но Россия долгое время считала их непригодными для большинства задач пехоты на передовой. Они были разработаны в 1950-е годы как трактор для буксировки артиллерии, имеют крайне ограниченную броню, а для защиты имеют только станковый пулемет", – указывают в разведке.

Там напоминают, что российские штурмовые отряды первого эшелона, наступавшие на Украину в феврале, располагали более современными БМП-2, обладающими броней толщиной до 33 мм и автоматической 30-миллиметровой пушкой с противотанковым ракетным комплексом.

"Несмотря на заявление президента России Владимира Путина от 7 июля 2022 года о том, что российская армия "даже не начинала" своих усилий в Украине, многие ее подкрепления являются непостоянными группировками, которые разворачиваются с устаревшим или несоответствующим оборудованием", – говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что Великобритания может дать Украине мощное дополнительное оружие, кроме обещанного.

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Также напомним, Борис Джонсон уходит с поста премьера Великобритании.