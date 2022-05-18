РФ вкотре зганьбилася фейковим відео з України

РосЗМІ показали нібито кадри російського удару по українській батареї 155-міліметрових гаубиць М777 виробництва США

У Росії показали фейковий ролик. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські ЗМІ продовжують поширювати пропаганду та фейки. Цього разу вони зганьбилися, опублікувавши старе відео. РосЗМІ видали ролик за свій і заявили нібито про російський удар по українській техніці.

Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц" у своєму Telegram-каналі.

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Новий фейк Росії

РосЗМІ розмістили в Мережі нібито кадри російського удару по українській батареї 155-міліметрових гаубиць М777 виробництва США.

Анатолій Штефан заявив, що це фейк. У коментарях користувачі Мережі написали, що опубліковані кадри, це давній обстріл Чернігівської розв'язки з ВВС (Важка вогнеметна система, – Ред.).

"На перших кадрах давній обстріл Чернігівської розв'язки з ВВС", – написали користувачі Мережі.

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Росія розганяє нові фейки про війну в Україні: що придумали

Пропагандисти Російської Федерації повідомили про "захоплення" архіву ОБСЄ в Маріуполі. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України, оприлюднивши дайджест ворожих фейків та маніпуляцій.

Як зазначається, в "захопленому" архіві ОБСЄ було нібито "виявлено звіти організації, в яких задокументовано військові злочини ЗСУ, що не потрапили до офіційних зведень". Також у приміщенні нібито було "знайдено міни, що вказує на зв’язок ОБСЄ з постачанням зброї Києву". У Центрі повідомили, що це дезінформація.

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Крім цього, Міноборони Росії заявило, що "в житловому будинку в Авдіївці неонацисти обладнали опорний пункт, на верхніх поверхах розмістили вогневі точки, у дворі – важку техніку, а жителями насильно прикриваються як "живим щитом". У Центрі протидії дезінформації заявили, що це фейк.

"Попри те, що Україна веде оборонну війну, ЗМІ Росії заявили про те, що ЗСУ обстріляли прикордонні селища Нехотіївка, Журавлівка та Головчино Бєлгородської області. Застерігаємо: це маніпуляція!" – вказали в Центрі.

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