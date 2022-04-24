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РФ запустила фейк про хіматаку Україною порту в Одесі

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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24 квітня, 10:29
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Мета ворога – створити панічні настрої серед місцевих жителів
Росія розповсюджує фейк про підготовку Україною хіматаки у порту "Южний". Фото: УНІАН, колаж "Сьогодні"
Росія розповсюджує фейк про підготовку Україною хіматаки у порту "Южний". Фото: УНІАН, колаж "Сьогодні"

У Росії поширюють фейк про те, що українські спецслужби готують хімічну атаку на об'єкти в порту "Южний" в Одесі.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук у своєму Telegram-каналі.

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За його словами, Одеса та регіон залишаються об'єктом значної уваги з боку підрозділів інформаційно-психологічних спецоперацій РФ, які вдалися до використання прийому "інформаційного алібі", попереджаючи про можливі провокації в українських містах під час Великодня, зокрема в Одесі.

"І ось чергова провокація та фейк щодо порту "Южний", що на Одещині. Усе це – цілеспрямована дезінформація Росії, яка покликана відвернути увагу від її кривавих злочинів.", – наголосив Братчук.

Він також закликав людей дотримуватися правил безпеки та інформаційної гігієни. За словами Братчука, мета ворога – створити панічні настрої серед місцевих жителів.

"Психологічний тиск, перш за все, – на цивільне населення. І виправдання своїх можливих провокацій, які вони нам приготували", – додав речник ОВА.

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Фейк Російської Федерації

РФ запустила три фейки про удари "Точкою-У" захисниками України

Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидань, які окупанти поширювали 15 квітня. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

Фейк №1

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Попри те, що захисники України не руйнують інфраструктуру, у міноборони РФ повідомили, що "запобігли спробі націоналістів завдати удару по Каховській ГЕС ракетами "Точка-У". Удар по ГЕС міг призвести до повені у низці населених пунктів Херсонської області".

Фейк №2

Спікер військ Росії повідомив, що "найближчим часом українські військові планують завдати удару комплексом "Точка-У" по скупченню біженців на вокзалі в Лозовій Харківській області, аналогічно ракетному удару в Краматорську".

"УВАГА!!! Українська армія не обстрілює громадянське населення", – пишуть у повідомленні штабу.

Фейк №3

Міноборони РФ стверджує, що для імітації удару з окупованих РФ територій пуск ракет "Точка-У" буде завдано з боку н.п. Старомихайлівка Донецької області.

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Ігор Дикун - молодший лейтенант 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Із 2014 року перебуває у гарячих точках російсько-української війни. Неодноразово поранений, але завжди повертався в стрій. У бою під Ірпенем 27-річний офіцер проявив героїзм: власноруч знищив більше десяти окупантів та підірвав БМД ворога, врятувавши побратимів від удару з тилу. Отримав звання Герой України.
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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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