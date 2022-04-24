РФ запустила фейк про хіматаку Україною порту в Одесі

Мета ворога – створити панічні настрої серед місцевих жителів

Росія розповсюджує фейк про підготовку Україною хіматаки у порту "Южний". Фото: УНІАН, колаж "Сьогодні"

У Росії поширюють фейк про те, що українські спецслужби готують хімічну атаку на об'єкти в порту "Южний" в Одесі.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук у своєму Telegram-каналі.

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За його словами, Одеса та регіон залишаються об'єктом значної уваги з боку підрозділів інформаційно-психологічних спецоперацій РФ, які вдалися до використання прийому "інформаційного алібі", попереджаючи про можливі провокації в українських містах під час Великодня, зокрема в Одесі.

"І ось чергова провокація та фейк щодо порту "Южний", що на Одещині. Усе це – цілеспрямована дезінформація Росії, яка покликана відвернути увагу від її кривавих злочинів.", – наголосив Братчук.

Він також закликав людей дотримуватися правил безпеки та інформаційної гігієни. За словами Братчука, мета ворога – створити панічні настрої серед місцевих жителів.

"Психологічний тиск, перш за все, – на цивільне населення. І виправдання своїх можливих провокацій, які вони нам приготували", – додав речник ОВА.

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Фейк Російської Федерації

РФ запустила три фейки про удари "Точкою-У" захисниками України

Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидань, які окупанти поширювали 15 квітня. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

Фейк №1

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Попри те, що захисники України не руйнують інфраструктуру, у міноборони РФ повідомили, що "запобігли спробі націоналістів завдати удару по Каховській ГЕС ракетами "Точка-У". Удар по ГЕС міг призвести до повені у низці населених пунктів Херсонської області".

Фейк №2

Спікер військ Росії повідомив, що "найближчим часом українські військові планують завдати удару комплексом "Точка-У" по скупченню біженців на вокзалі в Лозовій Харківській області, аналогічно ракетному удару в Краматорську".

"УВАГА!!! Українська армія не обстрілює громадянське населення", – пишуть у повідомленні штабу.

Фейк №3

Міноборони РФ стверджує, що для імітації удару з окупованих РФ територій пуск ракет "Точка-У" буде завдано з боку н.п. Старомихайлівка Донецької області.

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