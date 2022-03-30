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РФ перекинула в Україну 2000 військових з окупованих територій Грузії – зведення Генштабу на ранок 30 березня

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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30 березня, 07:20
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Розпочалася тридцять п’ята доба протистояння українського народу російському воєнному вторгненню
Військові РФ продовжують ведення війни в Україні
Військові РФ продовжують ведення війни в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

РФ з окупованих територій Грузії перекинула в Україну 2000 військових. Від 4-ї військової бази було сформовано та відряджено до України три БТГр загальною чисельністю до 1200 осіб російських та осетинських військовослужбовців. З підрозділів 7-ї військової бази було сформовано дві БТГр, а це близько 800 осіб. Угрупованням Об’єднаних сил на Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу було відбито 4 атаки російських окупантів.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу.

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"З метою комплектування Збройних Сил Російської Федерації, з окупованих територій Грузії, на територію України було перекинуто підрозділи 4-ї (Цхінвальський район, Південа Осетія) та 7-ї (Абхазія) військових баз, що входять до складу Південного військового округу", – йдеться у повідомленні.

Протиправні дії щодо населення

На тимчасово зайнятих ворогом територіях Запорізької та Херсонської областей ворог продовжує вчиняти протиправні дії стосовно місцевого населення.

Так, в населеному пункті Велика Білозірка, підрозділи російських окупантів розосередились по всьому населеному пункту та розташували техніку між житлових будинків.

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У місті Мелітополь загарбники на підступах до міста обладнали блокпости та посилили перепускний режим.

Ворог продовжує грабувати домівки та квартири місцевих жителів, затримувати проукраїнських активістів та працівників державних органів України.

Хвиля мобілізації

На тимчасово окупованій території Луганської області окупаційна влада планує провести чергову хвилю мобілізації з 1 квітня поточного року. Не виключено, що будуть такі намагання і на нещодавно захоплених територіях області.

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"За наявною інформацією, Збройні Сили Російської Федерації й далі мають проблеми з комплектуванням підрозділів особовим складом. Так, військовослужбовці строкової служби 26-го танкового полку зі складу 47-ї танкової дивізії, які підписали контракти, після їх участі у війні з Україною, почали подавати рапорти з проханням розірвати контракт та направити для подальшого проходження служби в пункт постійної дислокації", – йдеться у повдіомленні.

Атаки окупантів

Угрупованням Об’єднаних сил на Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу було відбито 4 атаки російських окупантів. Нашими воїнами знищено 7 танків, 7 одиниць броньованої, 2 одиниці автомобільної техніки та протитанкову гармату. Противник зазнав втрат і у живій силі.

В Україні окупанти вбили 143 дитини

З початку повномасштабної війни РФ проти України загинуло 143 дітей. Ще понад 216 поранено. Про це повідомила уповноважений Верховної Ради Людмила Денісова в Facebook.

"Фактичну кількість загиблих і поранених дітей встановити неможливо через те, що в українських містах окупаційні війська ведуть активні бойові дії", – написала вона.

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3
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129
4
Танки Танки
597
5
ББМ ББМ
1710
6
Артилерія Артилерія
303
7
Засоби ППО Засоби ППО
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РСЗВ РСЗВ
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Старший лейтенант Усов Павло – командир танкового підрозділу. Раніше захищав Луганщину та Донбас, а з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну став на захист Київщини. Загинув у танковому бою, встигнувши знищити кілька одиниць ворожої техніки. Герой України. Посмертно.

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