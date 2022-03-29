РФ перекинула в Україну понад тисячу "вагнерівців" – британська розвідка

У бойових діях буде задіяно навіть найвище керівництво ПВК

Росія через важкі втрати перекидає в Україну найманців ПВК "Вагнер" / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія перекинула на східну Україну найманців із приватної військової компанії "Вагнер".

Про це повідомило у Twitter Міністерство оборони Великоъ Британії з посиланням на дані розвідки.

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За інформацією британської розвідки, очікується, що РФ задіє у бойових діях понад 1000 найманців, зокрема вищих керівників організації.

"Через тяжкі втрати і вторгнення, що затягнулося, Росія, швидше за все, була змушена перенаправити найманців "Вагнера" в Україну за рахунок операцій в Африці та Сирії", – йдеться в повідомленні.

"Вагнерівці" готували замах на Зеленського

Радник міністра оборони України Маркіян Лубківський заявив, що найманці ПВК "Вагнер" планували замах на президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

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"Вони хотіли вбити керівництво України: нашого президента та прем'єр-міністра. Це було метою, деяких із них безуспішно відправили в Україну", – сказав Лубківський.

Він додав, що всі докази надали Міжнародному суду. Українська розвідка відслідковувала бойовиків у нашій країні та за її межами, кількох з них ліквідували.