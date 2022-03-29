РФ перебросила в Украину более тысячи "вагнеровцев" – британская разведка

В боевых действиях будет задействовано даже высшее руководство ЧВК

Россия из-за тяжелых потерь перебрасывает в Украину наемников ЧВК "Вагнер" / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия перебросила на восточную Украину наемников из частной военной компании "Вагнер".

Об этом сообщило в Twitter Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

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По информации британской разведки, ожидается, что РФ задействует в боевых действиях более 1000 наемников, в том числе высших руководителей организации.

"Из-за тяжелых потерь и значительно затянувшегося вторжения, Россия, скорее всего, была вынуждена перенаправить наемников "Вагнера" в Украину за счет операций в Африке и Сирии", – говорится в сообщении.

"Вагнеровцы" готовили покушение на Зеленского

Советник министра обороны Украины Маркиян Лубкивский заявил, что наемники ЧВК "Вагнер" планировали покушение на президента Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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"Они хотели убить руководство Украины: нашего президента и премьер-министра. Это было целью, некоторых из них безуспешно отправили в Украину", – сказал Лубкивский.

Он добавил, что все доказательства предоставили Международному суду. Украинская разведка отслеживала боевиков в нашей стране и за ее пределами, нескольких из них ликвидировали.