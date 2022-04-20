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РФ провалила перші спроби прориву, а пропаганда біситься. Аналіз ситуації на фронті

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20 квітня, 21:47
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За словами журналіста Олексія Бурлакова, ситуація на Донбасі тяжка, втім, не без позитивних моментів
Військова ситуація в Україні тяжка
Військова ситуація в Україні тяжка / Фото: Колаж: Сьогодні

ВСУ скоро завершать "війну на виснаження", – наголосив журналіст Олексій Бурлаков в ефірі проекту "Україна разом" на YouTube-каналі "Україна 24".

Західні реактивні системи залпового вогню вже прибули до України.

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За словами журналіста Олексія Бурлакова, ситуація на Донбасі тяжка, втім, не без позитивних моментів. Вони в тому, що перші спроби прориву росіян у другій наступальній хвилі виявилися невдалими.

"Миколаїв може спати спокійно, як це можливо. Хоча обстріли по місту були протягом вчорашнього дня та сьогоднішньої ночі", – наголосив журналіст.

Він також підкреслив, що окупанти продовжують обстрілювати Харків, Краматорськ, вкотре сталися страшні вибухи в Маріуполі.

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"Те, що ми там побачили це жахливо. Велика їм подяка, нашим хлопцям, які тримаються захисникам Маріуполя!" – додав Бурлаков.

Ще одним позитивним моментом медійник назвав активізацію російської пропаганди. На його думку, це свідчить лише про одне – росія не може досягти військової мети та намагається компенсувати це на інформаційному фронті.

"Вчора було кілька закидів у тому самому Маріуполі. Ми можемо побачити відео, начебто російські військові евакуювали людей. Вони розповіли, що врятували 120 людей біля "Азовсталі", куди збиралися скинути бомбу. Втім, я виріс у Маріуполі та пам'ятаю, як він виглядає. Район на відео – недалеко від "Азовсталля", а будівлі поряд не зруйновані, а недобудовані. Люди не виходять із підвалів, вони там і були. Тобто, відео зрежисоване, ніби людей забрали до бомбардування. Ні, друзі, все було навпаки", – пояснив Бурлаков.

За його словами, перед тим росіяни заявляли, що у Маріуполі ніхто не скористався їхніми гуманітарними коридорами, що взагалі суперечність інформації на відео. Медійник закликав уважно стежити за кидками та аналізувати фейки.

Крім того, МНС Росії опублікувало інформацію, що робити у разі ядерного удару у відповідь, яку видалили через кілька хвилин, повідомивши, що сторінку відомства зламали.

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"Сподіваємось, що до використання ядерної зброї не дійде. Але на нас чекає війна виснаження. У росіян мало часу, вони не можуть нічого вигадати більше, а перемога їм потрібна скоро. Тому вони намагатимуться показати, що працюють і здатні виснажити українців", – розповів журналіст.

За словами Бурлакова, є важливий сигнал від європейських та американських партнерів, що РСЗВ уже в Україні, а Чехія заявила, що готова ремонтувати нашу військову техніку. Штати заявили, що надали нам комплект запчастин, щоб більшість наших літаків були в строю. Тобто, авіація наша поповнена. Крім того, нам допомогли зенітно-ракетними комплексами та ППО, а також модернізацією літаків.

"Тому сподіватимемося, що ця війна на виснаження, яку планує провести російська федерація, швидко закінчиться нашим опором. До речі, опір усередині самої Росії також наростає", – розповів журналіст.

Він додав, що у ЗМІ поширюється інформація, що 10 російських генералів підписали лист-звернення до путіна з метою завершити цю війну. Начебто, путін викинув листа і наказав генералам продовжувати так звану спецоперацію.

Втрати Росії

  • Згідно з останніми даними Генштабу ЗС України, російське командування вже втратило в боях Україні майже 21 тисячу бійців.
  • Тільки 16 квітня у Санкт-Петербурзі поховали заступника командувача 8-ю армією генерал-майора Володимира Фролова.
  • Під час вторгнення армії Росії до України загинув командир загону СОБР (спеціальний загін швидкого реагування) в Кемеровській області, полковник Костянтин Огій, який раніше воював в Афганістані та Чечні.
  • Окрім того, українські військові знищили підрозділ чеченських бойовиків разом із відомим кадировським командиром. Магомед Тушаєв командував 141 моторизованим полком Росгвардії Чечні, який вважався "елітним".

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Герої не вмирають!

Відволік на себе вогонь ворожої авіації… Майор Дмитро Коломієць - військовий льотчик-винищувач. Одним із перших зустрів ворога: вранці 24 лютого офіцер вступив у повітряний бій над Хмельниччиною. Героїчно відвернув на себе вогонь ворожої авіації, врятувавши побратимів і десятки літаків. Герой України. Посмертно.

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