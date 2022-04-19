Російські окупанти втратили 20 800 особового складу та 802 танки – Генштаб

З початку вторгнення в Україну російські окупанти втратили вже 20 800 військових та 802 танки.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України на своїй сторінці. Facebook.
Втрати російської армії
- особовий склад (безповоротні втрати) – близько 20800
- літаки – 169
- вертольоти – 150
- танки – 802
- бронетранспортери/бронемашини – 2063
- артилерійські системи – 386
- системи ППО – 67
- реактивні системи залпового вогню – 132
- оперативно-тактичні ракетні комплекси – 4
- автомобільна техніка – 1495
- бензовози – 76
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 158
- катери/кораблі – 8
- спецтехніка – 27
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Радник глави Офісу президента Олексій Арестович повідомляв, що втрати української армії у війні з Росією приблизно 8-10 разів менше, ніж в окупантів.
Війна в Україні
- Російські окупанти в ніч проти 19 квітня обстріляли низку населених пунктів під Кривим Рогом, пошкоджено житлові будинки.
- Бійці ЗСУ знищили замаскований склад боєприпасів російських окупантів.
- Також наші військові звільнили низку населених пунктів біля Ізюму Харківської області
- Крім того, Збройні сили України 16-й раз ударили по позиціях російських окупантів, розташованих у Чорнобаївці.
- Бої за місто Кремінна у Луганській області тривали три доби. Зараз у заручниках російського війська опинилися тисячі громадян, які не встигли виїхати з міста.
- Українські військові відбили наступ російських окупантів у Рубіжному та Попасній на Луганщині.