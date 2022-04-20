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РФ провалила первые попытки прорыва, а пропаганда бесится. Анализ ситуации на фронте

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20 апреля, 21:47
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По словам журналиста Алексея Бурлакова, ситуация на Донбассе тяжелая, впрочем, не без положительных моментов
Военная ситуация в Украине тяжелая
Военная ситуация в Украине тяжелая / Фото: Коллаж: Сегодня

ВСУ скоро завершат "войну на истощение", – это подчеркнул журналист Алексей Бурлаков в эфире проекта "Украина вместе" на YouTube-канале "Украина 24".

Западные реактивные системы залпового огня уже прибыли в Украину.

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По словам журналиста Алексея Бурлакова, ситуация на Донбассе тяжелая, впрочем, не без положительных моментов. Они заключаются в том, что первые попытки прорыва россиян во второй наступательной волне оказались неудачными.

"Николаев может спать спокойно, насколько это возможно. Хотя обстрелы по городу были в течение вчерашнего дня и сегодняшней ночи", – подчеркнул журналист.

Он также подчеркнул, что кафиры продолжают обстреливать Харьков, Краматорск, в который раз произошли страшные взрывы в Мариуполе.

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"То, что мы там увидели, это ужасно. Большая им благодарность, нашим ребятам, держащимся защитникам Мариуполя!" – добавил Бурлаков.

Еще одним положительным моментом медийщик назвал активизацию российской пропаганды. По его мнению, это свидетельствует только об одном – россия не может достичь военной цели и пытается компенсировать это на информационном фронте.

"Вчера было несколько упреков в том же Мариуполе. Мы можем увидеть видео, как будто российские военные эвакуируют людей. Они рассказали, что спасли 120 человек возле "Азовстали", куда собирались сбросить бомбу. Впрочем, я вырос в Мариуполе и помню, как он выглядит. Район на видео – недалеко от "Азовсталля", а здания рядом не разрушены, а недостроены. Люди не выходят из подвалов, они там и были. То есть видео срежиссировано, будто людей забрали до бомбардировки. Нет, друзья, все было наоборот", – объяснил Бурлаков.

По его словам, перед тем россияне заявляли, что в Мариуполе никто не воспользовался их гуманитарными коридорами, что вообще противоречие информации на видео. Медийщик призвал внимательно следить за вбросами и анализировать фейки.

Кроме того, МЧС россии опубликовало информацию, что делать в случае ядерного ответного удара, которую удалили через несколько минут, сообщив, что страницу ведомства сломали.

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"Надеемся, что до использования ядерного оружия не дойдет. Но нас ждет война истощения. У россиян мало времени, они не могут ничего придумать больше, а победа им нужна скоро. Поэтому они будут пытаться показать, что работают и способны истощить украинцев", – рассказал журналист.

По словам Бурлакова, есть важный сигнал от европейских и американских партнеров, что РСЗО уже в Украине, а Чехия заявила, что она готова ремонтировать нашу военную технику. Штаты заявили, что предоставили нам комплект запчастей, чтобы большинство наших самолетов было в строю. То есть авиация наша пополнена. Кроме того, нам помогли зенитно-ракетными комплексами и ПВО, а также модернизацией самолетов.

"Поэтому будем надеяться, что эта война на истощение, которую планирует провести российская федерация, быстро закончится нашим сопротивлением. Кстати, сопротивление внутри самой россии тоже нарастает", – рассказал журналист.

Он добавил, что в СМИ распространяется информация, что 10 российских генералов подписали письмо-обращение к путину с целью завершить эту войну. Вроде бы, путин выбросил письмо и приказал генералам продолжать так называемую спецоперацию.

Потери России

  • Согласно последним данным Генштаба ВС Украины, российское командование уже потеряло в боях в Украине почти 21 тысячу бойцов.
  • Только 16 апреля в Санкт-Петербурге похоронили заместителя командующего 8-й армией генерал-майора Владимира Фролова.
  • Во время вторжения армии России в Украину погиб командир отряда СОБР (специальный отряд быстрого реагирования) в Кемеровской области, полковник Константин Огий, воевавший ранее в Афганистане и Чечне.
  • Кроме того, украинские военные уничтожили подразделение чеченских боевиков вместе с известным кадыровским командиром. Магомед Тушаев командовал 141-м моторизованным полком Росгвардии Чечни, который считался "элитным".

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