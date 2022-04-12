РФ пытается взять под контроль Мариуполь и выйти на границу Донецкой области – Генштаб ВСУ

Враг продолжает готовить масштабную атаку на Донбасс

Враг продолжает уничтожать Мариуполь. Фото: Reuters. / Фото: Коллаж: Сегодня

Начались 48 сутки войны России против Украины. Враг пытается захватить Мариуполь и Попасную, чтобы выйти на административные границы Донецкой области.

Об этом сообщили в Генштабы ВСУ.

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Ситуация на самых горячих направлениях

На Слобожанском направлении войска противника продолжают частичную блокировку города Харьков. В районе города Изюм враг ведет боевые действия силами отдельных подразделений из состава 1-й танковой и 20-й общевойсковой армии. Проводит воздушную разведку для выявления позиций подразделений наших войск и определения маршрутов их выдвижения.

На Донецком и Таврийском направлениях противник ведет боевые действия и удерживает определенные рубежи силами из состава Южного военного округа. Перемещение дополнительных подразделений для ведения боевых действий на территории Украины.

Выявлены признаки усиления системы противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Мелитополь и Иловайск.

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"Вероятно, в дальнейшем противник будет пытаться взять под контроль город Мариуполь, завладеть Попасной и вести наступление в направлении Курахово с целью выхода на административные границы Донецкой области", – отмечают в Генштабе.

Подготовка к атаке на Донбасс продолжается

По данным Генштаба, враг пытается завершить перегруппировку и перемещение подразделений в районы сосредоточения в Белгородской и Воронежской областях РФ, а также перебазирование авиации воздушно-космических сил на аэродромы, находящиеся в непосредственной близости от восточных границ Украины.

На Северском направлении противник завершает передислокацию отдельных подразделений в восточную операционную зону. Продолжается перемещение подразделений 41 общевойсковой армии Центрального военного округа в определенные районы в Белгородской и Воронежской областях.

Ситуация по направлениям

Российские оккупанты продолжают использовать тактику размещения техники и живой силы непосредственно в жилой застройке. Да, на временно занятых территориях Запорожской да Херсонской области оккупанты используют помещения аграрных предприятий, объекты энергетической и социальной инфраструктуры, центральные районы населенных пунктов. Отмечены случаи ведения врагом боевых действий в гражданской одежде.

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На Волынском да Полесском направлениях противник активных действий не производил. Изменения в положении и действиях подразделений врага на указанных направлениях не зафиксированы.

На Южнобужском направлении враг удерживает определенные рубежи силами подразделений из состава Южного военного округа. Проводит пополнение регулярных потерь в живой силе и технике. Пытается обеспечить живучесть собственных пунктов управления. Противник не оставляет попыток закрепиться на административных границах Херсонской области.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий, ведения разведки, огневой поддержки сухопутных подразделений.

Сохраняется угроза применения противником ракетного вооружения.

На территории Донецкой и Луганской областей нашими воинами за минувшие сутки отбиты шесть атак врага, уничтожены четыре танка, пять единиц бронированной, двадцать шесть единиц автомобильной техники и восемь артиллерийских систем противника.

Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки поражены семь воздушных целей: один самолет, два вертолета и четыре беспилотных летательных аппарата.

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