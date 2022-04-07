РФ розмістила окупантів на кордоні з Україною, але вони відмовляються воювати – Генштаб

Російські військові намагаються відновити боєздатність своїх підрозділів, щоб захопити східні області – ЗСУ відбивають атаки супротивника

Окупанти втрачають техніку в боях з ЗСУ / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти зосереджують основні зусилля на підготовці до наступу на сході України, щоб захопити території Донецької та Луганської областей. Наразі ворог продовжує активні дії на Слобожанському, Донецькому, Південнобузькому та Таврійському напрямах.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Окупанти продовжують насильницькі дії щодо мирних українців на тимчасово зайнятих територіях. Жителів Маріуполя примусово вивозять до тимчасово окупованих районів Донецької області.

Тим часом повітряні сили ЗСУ за добу вразили три повітряні цілі: крилату ракету, БПЛА та бойовий літак. Авіація ЗСУ продовжувала ракетно-бомбові удари по військах окупантів.

Ситуація за напрямками

На Слобожанському напрямі противник і далі блокує Харків та проводить артилерійські обстріли.

противник і далі блокує Харків та проводить артилерійські обстріли. На Донецькому та Таврійському напрямках окупанти продовжують артилерійські обстріли Попасної, намагаючись влучити у підрозділ ЗСУ та відновити наступи на Рубіжне, Нижнє та Новобахмутівку. Також вони безуспішно намагалися прорвати оборону ЗСУ у районі Новотошківського.

окупанти продовжують артилерійські обстріли Попасної, намагаючись влучити у підрозділ ЗСУ та відновити наступи на Рубіжне, Нижнє та Новобахмутівку. Також вони безуспішно намагалися прорвати оборону ЗСУ у районі Новотошківського. На Південнобузькому напрямку ворог обороняє раніше зайняті рубежі та відновлює боєздатність своїх підрозділів. Військові РФ продовжують жорсткі фільтраційні заходи на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області.

Військові РФ відмовляються їхати в Україну

Частину виведених російських підрозділів розмістили на території областей РФ, що межують з Україною. У Гештабі підкреслили, що морально-психологічний стан солдатів постійно погіршується, вони відмовляються воювати проти України.

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Тим часом, Росія шукає, як поповнити людськими ресурсами свої підрозділи.

"Російські військові комісаріати активізували роботу з військовозобов’язаними, які були звільнені з військової служби після 2012 року та мають військово-облікові спеціальності водія, механіка-водія, розвідника, а також молодших командирів. Офіційною причиною виклику до військкоматів є проведення зборів з підготовки за зазначеними військовими спеціальностями терміном на 3 місяці", – заявили в Генштабі.

Крім того, у т.зв. Придністровській Молдавській Республіці РФ проводить агітацію серед населення, яке має російське громадянство.

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Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 06.04 становили: