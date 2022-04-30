РФ зосередила у Чорному морі близько 20 крилатих ракет

Окупанти не припиняють обстрілювати населені пункти України

Мотузяник розповів про російські ракети у Чорному морі/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти зосередили в акваторіях Чорного моря три носії крилатих ракет типу "Калібр". Їх сумарний залп — близько 20 ракет.

Про це повідомив спікер Міноборони Олександр Мотузяник.

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Окупанти не припиняють обстрілювати населені пункти України. Для ураження об'єктів у Харківській та Донецькій областях загарбники виконали щонайменше 30 злетів літаків.

Крім того, ворог здійснив ще 32 літако-вильоти дальніми бомбардувальниками, з яких як мінімум 8 атакували Маріуполь. Також у Міноборони попередили про можливі ракетні удари з Чорного моря.

"В акваторії Чорного моря наразі перебуває три носії крилатих ракет підводних човнів типу "Калібр". Їхній сумарний ракетний залп становить до 20 ракет", — повідомив Мотузяник.

Окупанти обстрілюють Маріуполь з танків

Російські окупанти продовжують обстрілювати Маріуполь. Мешканці міста бояться виходити з бомбосховищ через дії ворога.

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На відео, яке опублікував окремий загін спеціального призначення "Азов", видно, як танк з російською символікою обстрілює об'єкти інфраструктури.

"На цьому відео — наочна демонстрація, чому цивільні мешканці Маріуполя, в тому числі ті, які переховуються на території заводу "Азовсталь", бояться виходити з підвалів і не вірять окупантам щодо можливості безпечної евакуації з міста", — йдеться у повідомленні.

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