РФ сосредоточила в Черном море около 20 крылатых ракет

Российские оккупанты сосредоточили в акваториях Черного моря три носителя крылатых ракеттипа "Калибр". Их суммарный залп – около 20 ракет.
Об этом сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник.
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Оккупанты не прекращают обстреливать населенные пункты Украины. Для поражения объектов в Харьковской и Донецкой области захватчики выполнили не менее 30 взлетов самолетов.
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Кроме того, враг совершил еще 32 самолето-вылета дальними бомбардировщиками, из которых как минимум 8 атаковали Мариуполь. Также в Минобороны предупредили о возможных ракетных ударах из Черного моря.
"В акватории Черного моря сейчас находится три носителя крылатых ракет подводных лодок типа "Калибр". Их суммарный ракетный залп составляет до 20 ракет", — сообщил Мотузяник.
Оккупанты обстреливают Мариуполь из танков
Российские оккупанты продолжают обстреливать Мариуполь. Жители города боятся выходить из бомбоубежищ из-за действий врага.
На видео, которое опубликовал отдельный отряд специального назначения "Азов", видно, как танк с российской символикой обстреливает объекты инфраструктуры.
"На этом видео — наглядная демонстрация, почему гражданские жители Мариуполя, в том числе те, которые скрываются на территории завода "Азовсталь", боятся выходить из подвалов и не верят оккупантам относительно возможности безопасной эвакуации из города", — говорится в сообщении.
"Я понимал, что буду здесь, какой бы ни была ситуация. Многие пытались уехать. Это просто клоуны. Смешно."