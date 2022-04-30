РФ сосредоточила в Черном море около 20 крылатых ракет

Оккупанты не прекращают обстреливать населенные пункты Украины

Мотузяник рассказал о российских ракетах в Черном море/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты сосредоточили в акваториях Черного моря три носителя крылатых ракеттипа "Калибр". Их суммарный залп – около 20 ракет.

Об этом сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник.

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Оккупанты не прекращают обстреливать населенные пункты Украины. Для поражения объектов в Харьковской и Донецкой области захватчики выполнили не менее 30 взлетов самолетов.

Кроме того, враг совершил еще 32 самолето-вылета дальними бомбардировщиками, из которых как минимум 8 атаковали Мариуполь. Также в Минобороны предупредили о возможных ракетных ударах из Черного моря.

"В акватории Черного моря сейчас находится три носителя крылатых ракет подводных лодок типа "Калибр". Их суммарный ракетный залп составляет до 20 ракет", — сообщил Мотузяник.

Оккупанты обстреливают Мариуполь из танков

Российские оккупанты продолжают обстреливать Мариуполь. Жители города боятся выходить из бомбоубежищ из-за действий врага.

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На видео, которое опубликовал отдельный отряд специального назначения "Азов", видно, как танк с российской символикой обстреливает объекты инфраструктуры.

"На этом видео — наглядная демонстрация, почему гражданские жители Мариуполя, в том числе те, которые скрываются на территории завода "Азовсталь", боятся выходить из подвалов и не верят оккупантам относительно возможности безопасной эвакуации из города", — говорится в сообщении.

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