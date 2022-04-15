РФ стерла з лиця землі Маріуполь, міста більше немає – Кириленко

За словами голови Донецької ОВА, українські війська зберігають контроль над Маріуполем у міру наближення російських сил

Павло Кириленко розповів, що окупанти знищили місто Маріуполь. Фото: Reuters, колаж "Сьогодні"

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що Маріуполь просто стертий з лиця землі Російською Федерацією. За його словами, місто перетворилося на руїни самого себе.

Про це Кириленко повідомив в ефірі інформаційного марафону на українських телеканалах.

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Губернатор області розповів, що українські війська зберігають контроль над Маріуполем у міру наближення російських сил. Водночас Кириленко наголосив, що міста більше немає.

"Місто вже перетворилося на руїни самого себе. Ворог не може взяти Маріуполь. Ворог може захопити землю, де стояв Маріуполь, але міста Маріуполя більше немає. Місто Маріуполь стерте з лиця землі Російською Федерацією", – сказав голова Донецької ОВА.

Ситуація у Маріуполі

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