РФ стерла з лиця землі Маріуполь, міста більше немає – Кириленко

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що Маріуполь просто стертий з лиця землі Російською Федерацією. За його словами, місто перетворилося на руїни самого себе.
Про це Кириленко повідомив в ефірі інформаційного марафону на українських телеканалах.
Губернатор області розповів, що українські війська зберігають контроль над Маріуполем у міру наближення російських сил. Водночас Кириленко наголосив, що міста більше немає.
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"Місто вже перетворилося на руїни самого себе. Ворог не може взяти Маріуполь. Ворог може захопити землю, де стояв Маріуполь, але міста Маріуполя більше немає. Місто Маріуполь стерте з лиця землі Російською Федерацією", – сказав голова Донецької ОВА.
Ситуація у Маріуполі
- Маріупольська міськрада у своєму telegram-каналі повідомила, що російські окупанти розпочали ексгумацію тіл місцевих жителів, похованих у дворах житлових будинків. Куди будуть потім направлені тіла – невідомо.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що у заблокованому окупантами Маріуполі внаслідок обстрілів та бомбардувань могли загинути десятки тисяч жителів. У місті через постійні атаки російських військових зруйновано 95% будівель.
- За словами радника глави Офісу президента України Олексія Арестовича, після з'єднання з полком "Азов" підрозділу 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Бєлінського захист міста став сильнішим.