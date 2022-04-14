Арестович: Після з'єднання морпіхів та "Азова" оборона Маріуполя зміцніла

Українські захисники продовжують тримати оборону міста і тепер мають додаткову силу

Арестович розповів про ситуацію у Маріуполі / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Підрозділ 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Бєлінського в результаті спланованої спецоперації вийшов з оточення російських окупантів та з'єднався з полком "Азов". Позаштатний радник глави Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що оборона Маріуполя зміцніла

Про це Арестович сказав в ефірі YouTube-каналу ФЕЙГІН LIVE.

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"Ми збільшили цей резерв, тому що, уявимо, умовно, там обороняється 100 бійців і до них приходить 50...Там, звичайно, інші цифри, але, наприклад. По-перше, вони можуть збільшити периметр, по-друге, вони можуть організувати нові позиції, по-третє, вони можуть чергувати з великою перервою. Більше відпочивати. З іншого боку, з'являється додатковий наряд сил на вилазки проти противника (на те, щоб зайти у фланг, в тил, вдарити, засідку зробити та інше)", – сказав Арестович.

Він додав, що район оборони посилили.

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Операція з прориву морпіхів та з'єднання з полком "Азов"

У Маріуполі підрозділ 36-тої окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Бєлінського в результаті спланованої спецоперації вийшов з оточення російських окупантів та з'єднався з полком "Азов".

Про результати розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович:

"Азов" отримав суттєве підкріплення.

36-та бригада змогла уникнути розгрому по частинах та отримала додаткові серйозні можливості, фактично набула другого шансу.

Захисники міста, тепер спільно, серйозно зміцнили свій район оборони.

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