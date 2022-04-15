Зеленський: у Маріуполі десятки тисяч загиблих та 95% зруйнованих будівель

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у блокованому окупантами Маріуполі внаслідок обстрілів та бомбардувань могли загинути десятки тисяч жителів. У місті через постійні атаки російських військових зруйновано 95% будівель.
Про це Зеленський сказав в інтерв'ю BBC .
"У нас також є інформація про те, що поряд із цими десятками тисяч загиблих багато хто зник безвісти. Ми знаємо, що їм замінили документи, їм дали російські паспорти і відвезли вглиб Росії – кого в табори, кого в інші міста. Що відбувається з цими людьми, ніхто не знає. Скільки вбитих, ніхто не знає", – сказав президент.
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Зеленський додав, що Маріуполь, який є стратегічною метою керівника Кремля Володимира Путіна, вже зруйнований через багатотижневі російські артилерійські обстріли. Так, уціліло лише близько 5% із усіх будівель у місті.
Мер Маріуполя назвав кількість загиблих жителів
Під час російської облоги Маріуполя загинуло понад 10 тисяч мирних жителів. Про це повідомив мер міста Вадим Бойченко у коментарі для Associated Press.
За його словами, кількість загиблих може перевищити 20 тисяч, оскільки після тижня атак та поневірянь тіла маріупольців "встеляли вулиці килимом". Вадим Бойченко також звинуватив російських окупантів у тому, що вони протягом кількох тижнів блокували в'їзд у місто конвоїв із гуманітарною допомогою, намагаючись приховати те, що відбувається від зовнішнього світу.
Мер Маріуполя також додав, що росіяни доставили велику кількість тіл до будівлі одного з торгових центрів, де є складські приміщення та холодильники. Приїхали мобільні крематорії у вигляді вантажівок.
"Приїхали мобільні крематорії у вигляді вантажівок: відкриваєш, а всередині труба і ці тіла спалюють", – розповів Бойченко.
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