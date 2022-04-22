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РФ втягує у війну українських дітей – Венедіктова

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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22 квітня, 08:44
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Наприклад, 16-річний хлопець "наводив" ворогів на житло, власники яких мають відношення до правоохоронних органів чи військових підрозділів України та володіють зброєю
Ірина Венедіктова розповіла, що окупанти залучають українських дітей до війни. Фото: колаж "Сьогодні"
Ірина Венедіктова розповіла, що окупанти залучають українських дітей до війни. Фото: колаж "Сьогодні"

Росія втягує українських дітей у війну проти нашої країни. Офіс генпрокурора зафіксував вісім таких випадків.

Про це повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова на своїй сторінці у Facebook.

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"У ювенальних прокурорів два фокуси – діти-жертви і діти в конфлікті із законом. Росія труїть їхні душі та змушує брати опосередковану участь у зборі чи передачі військової інформації окупантам, транспортуванні зброї тощо. І це є прямим порушенням вимог ст. 38 Конвенції ООН про права дитини. Наразі ми зафіксували участь 8 дітей у таких діях", – написала Венедіктова.

Так, у Харківській області 12-річний підліток за допомогою інтернета та Telegram-каналів надсилав інформацію щодо розташування техніки, блокпостів та військових ЗСУ з наміром отримати за це грошову винагороду. Аналогічний факт був і в Луганській області.

У Чернігівській області під час окупації одного з сіл неповнолітній місцевий мешканець отримав від представників ЗС РФ завдання проводити розвідку позицій ЗСУ. А щоб продемонструвати прихильність та підтримку окупантам пов’язав на руці та нозі червоні пов’язки та робив разом з ними обхід території села.

До того ж 16-річний хлопець "наводив" ворогів на помешкання, власники яких мають стосунок до правоохоронних органів чи військових підрозділів України та володіють зброєю. Також він показував їм, де можна розжитися харчами, тютюном та алкоголем. Наразі підліток затриманий і з ним працюють органи досудового розслідування України.

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Крім того, на Харківщині місцевий 17-річний мешканець поширював через YouTube-канал хвалебні матеріали на підтримку дій агресора в Україні.

А в одній із західних областей України троє школярів, заради розваги, телефонували випадково вибраним абонентам з пропозицією встановлення так званих "міток". За оперативного реагування спецслужб учні були негайно викриті.

РФ втягує у війну підлітків з ОРДЛО, вже є загиблий – Денісова

Російські окупанти залучають до ведення бойових дій підлітків з тимчасово окупованих територій України. Зокрема, під час виконання "бойових завдань" убитий випускник військово-патріотичного клубу "Юність Новоросії" т. зв. Патріотичної асоціації Донбасу Андрій "Цербер". 15 квітня відбулося прощання з ним та поховання. Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

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"Військово-патріотичний клуб "Юність Новоросії" розміщується у м. Молодогвардійськ, Краснодонський район Луганської області. Утворений 2 листопада 2014 року. Клуб здійснює підготовку дітей з 10 до 18 років за напрямами: стройова підготовка, фізична підготовка, медицина, історія, тактика", – розповіла Денісова.

Учасниками клубу є понад 90 дітей. Встановлено, що більшість вихованців – це діти-сироти, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Організація "Патріотична асоціація Донбасу" координує діяльність т. зв. військово-патріотичних клубів та організацій на тимчасово окупованій території у Луганській області.

Голова організації – Селіванов Олексій Сергійович, який наразі на тимчасово окупованій території в Запорізькій області очолює "Енергодарське міжрайонне управління міліції".

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Нескорені
Кащенко Дмитро - полковник ЗСУ, командир 58-ї окремої мотопіхотної бригади. За 8 років російсько-української війни талановитий офіцер отримав близько 20 нагород та відзнак, був неодноразово поранений. 2022 року відзначився при захисті Сумської та Чернігівської областей. “За особистий приклад героїзму і надзвичайно ефективні бойові дії” отримав звання Герой України.
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Цитата дня

Повернення депортованих у Росію українців буде ще однією війною – війною за наших громадян.

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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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