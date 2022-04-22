Страна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Мариуполя ⚔ Битва за Донбасс 💪 СБУ поймала Медведчука 🌱 Пасха-2022
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Страна Подробности

РФ втягивает в войну украинских детей – Венедиктова

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
22 апреля, 08:44
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
К примеру, 16-летний парень "наводил" врагов на жилье, владельцы которых имеют отношение к правоохранительным органам или военным подразделениям Украины и владеют оружием
Ирина Венедиктова рассказала, что оккупанты привлекают украинских детей к войне. Фото: коллаж "Сегодня"
Ирина Венедиктова рассказала, что оккупанты привлекают украинских детей к войне. Фото: коллаж "Сегодня"

Россия втягивает украинских детей в войну против нашей страны. Офис генпрокурора зафиксировал восемь таких случаев.

Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook.

Реклама

"У ювенальных прокуроров два фокуса – дети-жертвы и дети в конфликте с законом. Россия травит их души и заставляет принимать опосредованное участие в сборе или передаче военной информации оккупантам, транспортировке оружия и т.д. И это прямое нарушение требований ст. 38 Конвенции ООН о правах ребенка. Мы зафиксировали участие 8 детей в таких действиях", – написала Венедиктова.

Так, в Харьковской области 12-летний подросток с помощью интернета и Telegram-каналов посылал информацию о расположении техники, блокпостов и военных ВСУ с намерением получить за это денежное вознаграждение. Аналогичный факт был и в Луганской области.

В Черниговской области при оккупации одного из сел несовершеннолетний местный житель получил от представителей ВС РФ задачу проводить разведку позиций ВСУ. А чтобы продемонстрировать благосклонность и поддержку оккупантам, повязал на руке и ноге красные повязки и делал вместе с ними обход территории села.

При этом 16-летний парень "наводил" врагов на жилье, владельцы которых имеют отношение к правоохранительным органам или военным подразделениям Украины и владеют оружием. Также он показывал им, где можно разжиться едой, табаком и алкоголем. Подросток задержан и с ним работают органы досудебного расследования Украины.

Реклама

Кроме того, в Харьковской области местный 17-летний житель распространял через YouTube-канал хвалебные материалы в поддержку действий агрессора в Украине.

А в одной из западных областей Украины трое школьников, ради развлечения, звонили по телефону случайно выбранным абонентам с предложением установки так называемых "меток". При оперативном реагировании спецслужб учащиеся были немедленно разоблачены.

РФ втягивает в войну подростков из ОРДЛО, уже есть погибший – Денисова

Российские оккупанты вовлекают в ведение боевых действий подростков с временно оккупированных территорий Украины. Так, во время выполнения "боевых задач" был убит выпускник военно-патриотического клуба "Юность Новороссии" т. н. Патриотической ассоциации Донбасса Андрей "Цербер". 15 апреля состоялось прощание и захоронение. Об этом сообщает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Реклама

"Военно-патриотический клуб "Юность Новороссии" находится в г. Молодогвардейск, Краснодонский район Луганской области. Создан 2 ноября 2014 года. Клуб осуществляет подготовку детей с 10 до 18 лет по направлениям: строевая подготовка, физическая подготовка, медицина, история, тактика", – рассказала Денисова.

Участниками клуба является более 90 детей. Установлено, что большинство воспитанников – это дети-сироты, дети, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

Организация "Патриотическая ассоциация Донбасса" координирует деятельность т. н. военно-патриотических клубов и организаций на временно оккупированной территории в Луганской области.

Председатель организации – Селиванов Алексей Сергеевич, который на временно оккупированной территории в Запорожской области возглавляет "Энергодарское межрайонное управление милиции".

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Узнать!
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Рупор Кремля
Путинисты🤬
Санкции против оккупанта
Больше санкций
Наши деньги
Больше новостей
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 21 апреля
1
Личный состав 21 000
Личный состав
2
Самолеты 172
Самолеты
3
Вертолеты 151
Вертолеты
4
Танки 829
Танки
5
ББМ 2118
ББМ
6
Артиллерия 393
Артиллерия
7
Средства ПВО 67
Средства ПВО
8
РСЗО 136
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 166
БПЛА
11
Корабли/катера 8
Корабли/катера
12
Транспорт 1508
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Непокоренные
Кащенко Дмитрий – полковник ВСУ, командир 58-й отдельной мотопехотной бригады. За 8 лет российско-украинской войны талантливый офицер получил около 20 наград, был неоднократно ранен. В 2022-м отличился при защите Сумской и Черниговской областей. "За личный пример героизма и чрезвычайно эффективные боевые действия" получил звание Герой Украины.
История героя
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Цитата дня

Возвращение депортированных в Россию украинцев будет еще одной войной – войной за наших граждан.

Цитата на segodnya.ua
Михаил Подоляк Советник руководителя Офиса президента
Война бьет по ценам
Что подорожало больше всего
1
Лук Лук
+33,7%
2
Морковь Морковь
+27,3%
3
Свекла Свекла
+24,8%
4
Картофель Картофель
+22,6%
5
Гречневая крупа Гречневая крупа
+11,4%
6
Яблоки Яблоки
+11%
7
Пшено Пшено
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Мороженая рыба Мороженая рыба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Что будет дефицитом
Оставайся живым
Как держать связь без Сети и интернета
Узнать
Люди-изгои
Мировые рекордсмены по санкциям
1
Россия Россия
2 871 (70%)
2
Иран Иран
590 (14,4%)
3
Ирак Ирак
230 (5,6%)
4
Афганистан Афганистан
225 (5,5%)
5
Пакистан Пакистан
188 (4,6%)
Жесткие последствия
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Дома звезд
Звезды, чьи дома полностью или частично разрушены оккупантами
1
Евгений Синельников Евгений Синельников
2
Валерий Харчишин Валерий Харчишин
3
Игорь Кондратюк Игорь Кондратюк
4
Виктория Смиюха Виктория Смиюха
5
Илона Гвоздева Илона Гвоздева
6
Юрий Фалеса Юрий Фалеса
Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Они ушли из России
Крупнейшие технологические компании
1
Apple Apple
$2.668 T
2
Microsoft Microsoft
$2.204 T
3
Google (Alphabet) Google (Alphabet)
$1.751 T
4
Amazon Amazon
$1.482 T
5
Nvidia Nvidia
$571.56 B
Кто еще
Книга дня
Кто такой Путин
Читать
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Мраморные яйца на Пасху
Узнать
Магнитные бури в апреле
Прогноз
Когда Солнце будет агрессивным?
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
34,50
34,00
37,50
28,27
35,56
33,86
39,47
29,72
35,56
33,86
37,65
29,50
-
33,79
37,40
28,29
-
32,49
39,49
29,48
-
-
-
28,98
-
-
-
30,48
-
33,86
37,65
29,97
-
33,86
37,65
29,98
-
33,50
37,50
28,37
Надежный тыл
Помочь Героям!
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

40697.82

Binance Coin (BNB)

410.81

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

107.98

Theta (THETA)

3.38

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.83

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять