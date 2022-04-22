РФ втягивает в войну украинских детей – Венедиктова

К примеру, 16-летний парень "наводил" врагов на жилье, владельцы которых имеют отношение к правоохранительным органам или военным подразделениям Украины и владеют оружием

Ирина Венедиктова рассказала, что оккупанты привлекают украинских детей к войне. Фото: коллаж "Сегодня"

Россия втягивает украинских детей в войну против нашей страны. Офис генпрокурора зафиксировал восемь таких случаев.

Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook.

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"У ювенальных прокуроров два фокуса – дети-жертвы и дети в конфликте с законом. Россия травит их души и заставляет принимать опосредованное участие в сборе или передаче военной информации оккупантам, транспортировке оружия и т.д. И это прямое нарушение требований ст. 38 Конвенции ООН о правах ребенка. Мы зафиксировали участие 8 детей в таких действиях", – написала Венедиктова.

Так, в Харьковской области 12-летний подросток с помощью интернета и Telegram-каналов посылал информацию о расположении техники, блокпостов и военных ВСУ с намерением получить за это денежное вознаграждение. Аналогичный факт был и в Луганской области.

В Черниговской области при оккупации одного из сел несовершеннолетний местный житель получил от представителей ВС РФ задачу проводить разведку позиций ВСУ. А чтобы продемонстрировать благосклонность и поддержку оккупантам, повязал на руке и ноге красные повязки и делал вместе с ними обход территории села.

При этом 16-летний парень "наводил" врагов на жилье, владельцы которых имеют отношение к правоохранительным органам или военным подразделениям Украины и владеют оружием. Также он показывал им, где можно разжиться едой, табаком и алкоголем. Подросток задержан и с ним работают органы досудебного расследования Украины.

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Кроме того, в Харьковской области местный 17-летний житель распространял через YouTube-канал хвалебные материалы в поддержку действий агрессора в Украине.

А в одной из западных областей Украины трое школьников, ради развлечения, звонили по телефону случайно выбранным абонентам с предложением установки так называемых "меток". При оперативном реагировании спецслужб учащиеся были немедленно разоблачены.

РФ втягивает в войну подростков из ОРДЛО, уже есть погибший – Денисова

Российские оккупанты вовлекают в ведение боевых действий подростков с временно оккупированных территорий Украины. Так, во время выполнения "боевых задач" был убит выпускник военно-патриотического клуба "Юность Новороссии" т. н. Патриотической ассоциации Донбасса Андрей "Цербер". 15 апреля состоялось прощание и захоронение. Об этом сообщает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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"Военно-патриотический клуб "Юность Новороссии" находится в г. Молодогвардейск, Краснодонский район Луганской области. Создан 2 ноября 2014 года. Клуб осуществляет подготовку детей с 10 до 18 лет по направлениям: строевая подготовка, физическая подготовка, медицина, история, тактика", – рассказала Денисова.

Участниками клуба является более 90 детей. Установлено, что большинство воспитанников – это дети-сироты, дети, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

Организация "Патриотическая ассоциация Донбасса" координирует деятельность т. н. военно-патриотических клубов и организаций на временно оккупированной территории в Луганской области.

Председатель организации – Селиванов Алексей Сергеевич, который на временно оккупированной территории в Запорожской области возглавляет "Энергодарское межрайонное управление милиции".

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