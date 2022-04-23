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РФ закінчує перегрупування військ і готується до масштабного наступу – розвідка

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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23 квітня, 10:26
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Армія противника намагається визначити найуразливіші місця Збройних сил України
Армія РФ готується до наступу / Колаж "Сьогодні"
Армія РФ готується до наступу / Колаж "Сьогодні"

Російська арміязакінчує перегрупування військ і готується до масштабного наступу, а також РФ намагається визначити найуразливіші місця ЗСУ, щоб розпочати широкомасштабний наступ у Донецьку.

Про це повідомляє Міністерства оборони України.

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"Противник закінчує перегрупування військ. Усі батальйонно-тактичні групи, які досі були зосереджені на території Білорусі біля наших північних кордонів, зараз перекидаються на схід України. Це по-перше. А по-друге, противник зараз у всіх напрямках намагається визначити найуразливіші місця Збройних сил України для того, щоб розпочати широкомасштабний наступ та закріпити свій успіх, насамперед у Донецькому операційному районі" , – йдеться у повідомленні.

Окупанти знову брешуть

За даними військової розвідки, російське керівництво знову бреше про своє рішення припинити штурм "Азовсталі".

"Вони можуть відмовитися від широкомасштабного штурму саме цього об'єкта, але, за нашими даними, вони планують залучити росгвардію, планують залучити інші структури, зокрема структури ФСБ, які продовжуватимуть наступ саме на завод "Азовсталь" для того, щоб знищити наш опір", – йдеться у повідомленні.

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Окупанти кинуть у бій на Донбасі понад тисячу "вагнерівців"

Російська Федерація може залучити до боїв на сході Українипонад тисячу військових приватної військової компанії "Вагнер".

У НАТО вже бачили, що вагнерівці діють на сході України.

"Ми очікуємо, що вони відправлять понад тисячу найманців, у тому числі високопоставлених членів організації, для здійснення бойових операцій. Є висока ймовірність, що це відбуватиметься за рахунок операцій в інших місцях, наприклад, в Африці чи Сирії", – повідомив високопосадовець НАТО.

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Герої не вмирають!

Врятував Житомир від авіаудару… Степан Тарабалка - майор ЗСУ, льотчик-винищувач. У свої 29 був одним з найвправніших українських пілотів, тому казали, що легендарний “Привид Києва” - це саме він (не підтвердилось)… Загинув у небі над Житомиром у бою з переважаючими силами ворога. Але наш ас встиг збити бомбардувальник, чим врятував житлові квартали міста. Герой України. Посмертно.

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