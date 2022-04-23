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РФ заканчивает перегруппировку войск и готовится к масштабному наступлению – разведка

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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23 апреля, 10:26
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Армия противника пытается определить наиболее уязвимые места Вооруженных сил Украины
Армия РФ готовится к наступлению / Коллаж "Сегодня"
Армия РФ готовится к наступлению / Коллаж "Сегодня"

Российская армия заканчивает перегруппировку войск и готовится к масштабному наступлению, а также РФ пытается определить наиболее уязвимые места ВСУ, чтобы начать широкомасштабное наступление в Донецке.

Об этом сообщает Министерства обороны Украины.

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"Противник заканчивает перегруппировку войск. Все батальонно-тактические группы, которые до сих пор были сосредоточены на территории Беларуси, возле наших северных границ, сейчас перебрасываются на восток Украины. Это во-первых. А во-вторых, противник сейчас по всем направлениям пытается определить наиболее уязвимые места Вооруженных Сил Украины для того, чтобы начать широкомасштабное наступление и закрепить свой успех, в первую очередь в Донецком операционном районе", – говорится в сообщении.

Оккупанты снова врут

По данным военной разведки, российское руководство снова врет о своем решении прекратить штурм "Азовстали".

"Они могут отказаться от широкомасштабного штурма именно этого объекта, но, по нашим данным, они планируют привлечь росгвардию, планируют привлечь другие структуры, в том числе структуры ФСБ, которые будут продолжать наступление именно на завод "Азовсталь" для того, чтобы уничтожить наше сопротивление", – говорится в сообщении.

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Оккупанты бросят в бой на Донбассе более тысячи "вагнеровцев"

Российская Федерация может привлечь к боям на востоке Украины более тысячи военных частной военной компании "Вагнер".

В НАТО уже видели, что "вагнеровцы" действуют на востоке Украины.

"Мы ожидаем, что они отправят более тысячи наемников, в том числе высокопоставленных членов организации, для совершения боевых операций. Есть высокая вероятность, что это будет происходить за счет операций в других местах, например, в Африке или в Сирии", – сообщил высокопоставленный чиновник НАТО.

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Герої не вмирають!

Спас Житомир от авиаудара… Степан Тарабалка – майор ВСУ, летчик-истребитель. В свои 29 был одним из самых искусных украинских пилотов, поэтому говорили, что легендарный "Призрак Киева" - это именно он (не подтвердилось)... Погиб в небе над Житомиром в бою с превосходящими силами врага. Но наш ас успел сбить бомбардировщик, чем спас жилые кварталы города. Герой Украины. Посмертно.

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ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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