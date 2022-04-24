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РФ запустила фейк о химатаке Украиной порта в Одессе

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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24 апреля, 10:29
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Цель врага – создать панические настроения среди местных жителей
Россия распространяет фейк о подготовке Украиной химатаки в порту "Южный". Фото: УНИАН, коллаж "Сегодня"
Россия распространяет фейк о подготовке Украиной химатаки в порту "Южный". Фото: УНИАН, коллаж "Сегодня"

В России распространяют фейк о том, что украинские спецслужбы якобы готовят химическую атаку на объекты в порту "Южный" в Одессе.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в своем Telegram-канале.

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По его словам, Одесса и регион остаются объектом значительного внимания со стороны подразделений информационно-психологических спецопераций РФ, которые прибегли к использованию приема "информационного алиби", предупреждая о возможных провокациях в украинских городах во время Пасхи, в частности в Одессе

"И вот очередная провокация и фейк по порту "Южный" Одесской области. Все это – целенаправленная дезинформация России, призванная отвлечь внимание от ее кровавых преступлений", – подчеркнул Братчук.

Он также призвал людей соблюдать правила безопасности и информационной гигиены. По словам Братчука, цель врага – создать панические настроения среди местных жителей.

"Психологическое давление, прежде всего – на гражданское население. И оправдание своих возможных провокаций, которые они нам приготовили", – добавил спикер ОВА.

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Фейк Российской Федерации

РФ запустила три фейка об ударах "Точкой-У" защитниками Украины

Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые оккупанты распространяли 15 апреля. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Фейк №1

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Несмотря на то, что защитники Украины не разрушают инфраструктуру, в минобороны РФ сообщили, что "предотвратили попытку националистов нанести удар по Каховской ГЭС ракетами "Точка-У". Удар по ГЭС мог привести к наводнению ряда населенных пунктов Херсонской области".

Фейк №2

Спикер войск России сообщил, что "в ближайшее время украинские военные планируют нанести удар комплексом "Точка-У" по скоплению беженцев на вокзале в Лозовой Харьковской области, аналогично ракетному удару в Краматорске".

"ВНИМАНИЕ!!! Украинская армия не обстреливает гражданское население", – пишут в сообщении штаба.

Фейк №3

Минобороны РФ утверждает, что "для имитации удара" из оккупированных РФ территорий пуск ракет "Точка-У" будет нанесен со стороны н.п. Старомихайловка Донецкой области.

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Игорь Дыкун – младший лейтенант 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ. С 2014-го находится в горячих точках российско-украинской войны. Неоднократно был ранен, но всегда возвращался в строй. В бою под Ирпенем 27-летний офицер проявил героизм: собственноручно уничтожил более десяти оккупантов и взорвал БМД врага, чем спас побратимов от удара с тыла. Герой Украины.
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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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