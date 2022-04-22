РФ завершує визначати місця для головних ударів на сході України – Міноборони

Найбільша активність російських військових спостерігається відразу на кількох напрямках

Росій планує завдати нових ударів / Колаж "Сьогодні"

Керівництво армії РФ завершує визначення вигідних місць для завдання головних ударів на сході України. Найбільша активність окупантів спостерігається відразу на кількох напрямках.

Про це повідомляє речник Міноборони Олександр Мотузяник.

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"Про це свідчать способи вогневої поразки, форма побудови бойових порядків, ешелонування військ противника та безперервні наступальні дії за окремими напрямками", – йдеться у повідомленні.

Найбільша активність окупантів спостерігається у кількох напрямках:

Ізюм – Барвінкове,

у районі вузлової залізничної станції "Попасна",

у Сєвєродонецькому урбанізованому районі,

у місті Маріуполь,

на ділянці дороги Запоріжжя – Донецьк.

Цілі окупантів

Противник активізував наступальні дії у Східній операційній зоні. Все для того, щоб встановити повний контроль над Донецькійта Луганською областями.

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"Основна мета – це спроба розгромити угруповання Об'єднаних сил, встановити повний контроль над територією Донецької та Луганської областей та утримати сухопутний коридор із тимчасово окупованою територією АР Крим" , – повідомляє Міністерство оборони України.

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