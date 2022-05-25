Ринат Ахметов: "Я, мои ценности и взгляды были и будут проукраинскими"

Украинский бизнесмен всегда был и остается патриотом Украины

Ринат Ахметов / Фото: Коллаж: Сегодня

Бизнесмен Ринат Ахметов продолжает поддерживать Украину, и его взгляды и ценности всегда были и остаются проукраински направленными. О своем отношении к Украине он рассказал в интервью изданию "Новое время".

Позиция

"Моя позиция неизменна. Я был, есть и буду проукраинским, как и мои взгляды и ценности. Именно поэтому на протяжении долгих лет я крупнейший частный инвестор, работодатель и налогоплательщик Украины. И вижу Украину свободной, демократической европейской страной", – рассказал он о своем отношении к Украине.

Ахметов сожалеет, что был в политике

Также Ахметов отметил, что ошибся, когда 10 лет назад решил пойти в политику, и что военное вторжение РФ только укрепило еще сильнее его позицию касательно Украины.

"В 2012 году я перестал быть депутатом парламента и не занимаюсь политикой 10 лет. Я не раз говорил, что мой поход в политику был ошибкой. Неоправданная и жестокая агрессия России против Украины и военные преступления Путина только укрепили мою позицию — Украина должна быть независимой и сильной как никогда. по той же схеме", – отметил бизнесмен.

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