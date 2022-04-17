Росгвардія влаштувала стрілянину з ОРДЛО в окупованій Новій Каховці – Кім

В окупованій Новій Каховці Херсонської області сталася перестрілка між Росгвардією та бойовиками з ОРДЛО.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у відеозверненні в Telegram.
"Вчора в Новій Каховці пристойна перестрілка була між ОРДЛО і російськими військовими, Росгвардією, точно не знаю. Навіть не знаю, за кого вболівати в цій ситуації", – сказав Кім.
У Росії проблеми з військовими кадрами
За словами Кіма, у Росії не хочуть їхати на війну в Україну, а погоджуються на це лише мародери.
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"Почали сюди тягнути тих, хто погоджується їхати. Їдуть сюди не воювати, виявляється, браві російські солдати. А їдуть вони сюди мародерити. Мало того, вони не доїжджають, вони у себе мародерять. Навіть у себе на базах", – сказав він.
Кім додав, що в РФ почалися масові арешти та шукають винних у військових невдачах в Україні.
"От незабаром ці чорнороті пропагандисти – Соловйов, Скабеєва – незабаром, схоже, і їх приймуть, посадять у в'язницю та оголосять винними. Думаю, зараз риторика потроху змінюватиметься і в офіційних росЗМІ", – сказав Кім.
Окупація Херсона та Каховки
- 12 березня у Херсоні відбулося екстрене засідання обласної ради, на якому було прийнято звернення про те, що "Херсонщина – це Україна", а жодних псевдореферендумів не може бути. Звернення було прийнято одноголосно. Російські загарбники планують проведення референдуму на території Херсонської області щодо створення "Херсонської народної республіки".
- 6 березня мешканці тимчасово окупованої Нової Каховки вийшли на масштабний мітинг проти російських загарбників. Щоб зупинити мітинг, російські окупанти почали стріляти по мітингувальниках, проте попри це, люди не розходилися.
- Керівник Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що війська окупантів не досягли підтримки населення на захоплених територіях і використовують зброю, репресії та загрози.
- Нову Каховку контролюють окупанти.
- У Каховці окупанти захопили міськраду та призначили "мера".
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