Росгвардія влаштувала стрілянину з ОРДЛО в окупованій Новій Каховці – Кім

Воювати в Україні погоджуються дедалі менше окупантів

Віталій Кім розповів про перестрілку бойовиків ОРДЛО із Росгвардією. / Фото: Колаж: Сьогодні

В окупованій Новій Каховці Херсонської області сталася перестрілка між Росгвардією та бойовиками з ОРДЛО.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у відеозверненні в Telegram.

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"Вчора в Новій Каховці пристойна перестрілка була між ОРДЛО і російськими військовими, Росгвардією, точно не знаю. Навіть не знаю, за кого вболівати в цій ситуації", – сказав Кім.

У Росії проблеми з військовими кадрами

За словами Кіма, у Росії не хочуть їхати на війну в Україну, а погоджуються на це лише мародери.

"Почали сюди тягнути тих, хто погоджується їхати. Їдуть сюди не воювати, виявляється, браві російські солдати. А їдуть вони сюди мародерити. Мало того, вони не доїжджають, вони у себе мародерять. Навіть у себе на базах", – сказав він.

Кім додав, що в РФ почалися масові арешти та шукають винних у військових невдачах в Україні.

"От незабаром ці чорнороті пропагандисти – Соловйов, Скабеєва – незабаром, схоже, і їх приймуть, посадять у в'язницю та оголосять винними. Думаю, зараз риторика потроху змінюватиметься і в офіційних росЗМІ", – сказав Кім.

Окупація Херсона та Каховки

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