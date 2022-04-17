Росгвардия устроила перестрелку с ОРДЛО в оккупированной Новой Каховке – Ким

В оккупированной Новой Каховке Херсонской области произошла перестрелка между Росгвардией и боевиками из ОРДЛО.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в видеобращении в Telegram.
"Вчера в Новой Каховке приличная перестрелка была между ОРДЛО и российскими военными, Росгвардией, точно не знаю. Даже не знаю, за кого болеть в этой ситуации", – сказал Ким.
У России проблемы с военными кадрами
По словам Кима, в России не хотят ехать на войну в Украину, а соглашаются на это только мародеры.
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"Начали сюда тянуть тех, кто соглашается ехать. Едут сюда не воевать, оказывается, бравые русские солдаты. А едут они сюда мародерить. Они насмотрелись, наслушались, что здесь так можно, и самая падаль соглашается сюда ехать для того, чтобы насиловать и мародерить. Мало того, они не доезжают, они у себя мародерят. Даже у себя на базах", – сказал он.
Ким добавил, что в РФ начались массовые аресты и ищут виновных в военных неудачах в Украине.
"Вот вскоре эти черноротые пропагандисты – Соловьев, Скабеева – вскоре, похоже, и их примут, посадят в тюрьму и объявят виновными. Думаю, сейчас риторика будет понемногу меняться и в официальных росСМИ", – сказал Ким.
Оккупация Херсона и Каховки
- 12 марта в Херсоне произошло экстренное заседание областного совета, на котором было принято обращение о том, что "Херсонщина – это Украина", а никаких псевдореферендумов быть не может. Обращение было принято единогласно. Российские захватчики планируют проведение референдума на территории Херсонской области по созданию "Херсонской народной республики".
- 6 марта жители временно оккупированной Новой Каховки вышли на масштабный митинг против российских захватчиков. Чтобы остановить митинг, российские оккупанты начали стрелять по митингующим, однако несмотря на это, люди не расходились.
- Руководитель Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что войска оккупантов не добились поддержки населения на захваченных территориях и используют оружие, репрессии и угрозы.
- Новую Каховку контролируют оккупанты.
- В Каховке оккупанты захватили горсовет и назначили "мэра".
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