Росгвардия устроила перестрелку с ОРДЛО в оккупированной Новой Каховке – Ким

Воевать в Украине соглашаются все меньше оккупантов

Виталий Ким рассказал о перестрелке боевиков ОРДЛО с Росгвардией. / Фото: Коллаж: Сегодня

В оккупированной Новой Каховке Херсонской области произошла перестрелка между Росгвардией и боевиками из ОРДЛО.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в видеобращении в Telegram.

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"Вчера в Новой Каховке приличная перестрелка была между ОРДЛО и российскими военными, Росгвардией, точно не знаю. Даже не знаю, за кого болеть в этой ситуации", – сказал Ким.

У России проблемы с военными кадрами

По словам Кима, в России не хотят ехать на войну в Украину, а соглашаются на это только мародеры.

"Начали сюда тянуть тех, кто соглашается ехать. Едут сюда не воевать, оказывается, бравые русские солдаты. А едут они сюда мародерить. Они насмотрелись, наслушались, что здесь так можно, и самая падаль соглашается сюда ехать для того, чтобы насиловать и мародерить. Мало того, они не доезжают, они у себя мародерят. Даже у себя на базах", – сказал он.

Ким добавил, что в РФ начались массовые аресты и ищут виновных в военных неудачах в Украине.

"Вот вскоре эти черноротые пропагандисты – Соловьев, Скабеева – вскоре, похоже, и их примут, посадят в тюрьму и объявят виновными. Думаю, сейчас риторика будет понемногу меняться и в официальных росСМИ", – сказал Ким.

Оккупация Херсона и Каховки

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