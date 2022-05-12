Росія вдарила по нафтозаводу в Полтавській області

Зафіксовано чотири "прильоти" в Кременчуці

Росія обстріляла Кременчуцький НПЗ. / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти обстріляли Полтавську область. Росія знову вдарила по Кременчуцькому нафтопереробному заводу. Крім того, завдали удару по Полтавському району.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін в Telegram.

Реклама

За його словами, обстріли були у кількох районах області.

"Чотири "прильоти" знову по Кременчуцькому НПЗ. Також звуки вибухів чути було в Полтавському районі. Деталі згодом. Не залишаємо укриття!" – написав Лунін.

Зазначимо, що о 17:15 у північних та центральних областях України було оголошено повітряну тривогу. Зокрема, і в Полтавській області.

Реклама

Не перший обстріл Кременчука

24 квітня російські військові завдали ракетних ударів по Кременчуцькій ТЕЦ та по Кременчуцькому НПЗ. Внаслідок обстрілів одна особа загинула, а ще семеро отримали поранення різного ступеня важкості.

Як тоді повідомив Лунін, це був найбільший обстріл області під час повномасштабного російського вторгнення.

Реклама

Дев'ять ворожих ракет вдарили по Кременчуцькій ТЕЦ та по Кременчуцькому НПЗ.

Раніше ми писали: