Росія тримає дітей Маріуполя як душі для обмінного фонду – Зеленський

За словами президента, заїхати з продуктами харчування, ліками та водою до міста неможливо

Володимир Зеленський розповів про ситуацію у Маріуполі. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Маріуполь заблоковано російськими військовими, а також заблоковано всі в'їзди та виїзди з міста. За його словами, заміновано порт. Крім того, всередині міста є гуманітарна катастрофа.

Про це глава держави повідомив в інтерв'ю російським виданням.

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Як розповів Зеленський, заїхати з продуктами харчування, ліками та водою до Маріуполя неможливо. Російські військові обстрілюють гуманітарні конвої та вбивають водіїв.

"Що відбувається із цими вантажами, я вам не можу сказати. Багато хто з них був відвезений назад. Тобто це наш напрямок – Запорізьке-Бердянське, вся Запорізька область – складний, там 100-120 кілометрів найскладніших викликів. Постійно тривають обстріли", – зазначив президент.

Зеленський наголосив: за нашими даними, понад дві тисячі дітей вивезено з Маріуполя, і їхня точна локація невідома.

"Вони можуть бути там як із батьками, так і без. Загалом це катастрофа. Я не можу вам передати, як це виглядає взагалі. Це страшно. Вони тримають їх як душі обмінного фонду. Немає культурних слів — лише емоційні літери зараз вискакують, на жаль. Але тому що ми з вами відверті, і я, в принципі, завжди намагаюся бути відвертим", – додав глава держави.

Ситуація у Маріуполі:

Нагадаємо, Маріуполь перебуває у блокаді. Військові РФ знищують кожен район міста, тому багато хто залишився без житла.