Страна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Страна Подробности

Россия держит детей Мариуполя как души для обменного фонда – Зеленский

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
27 марта, 20:33
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
По словам президента, заехать с продуктами питаниями, лекарствами и водой в город невозможно
Владимир Зеленский рассказал о ситуации в Мариуполе. Фото: коллаж "Сегодня"
Владимир Зеленский рассказал о ситуации в Мариуполе. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Мариуполь заблокирован российскими военными, а также заблокированы все въезды и выезды из города. По его словам, заминирован порт. Кроме того, внутри города гуманитарная катастрофа.

Об этом глава государства сообщил в интервью российским изданиям.

Реклама

Как рассказал Зеленский, заехать с продуктами питаниями, лекарствами и водой в Мариуполь невозможно. Российские военные обстреливают гуманитарные конвои и убивают водителей.

"Что происходит с этими грузами, я вам не могу сказать. Многие из них были отвезены назад. То есть это наше направление — Запорожское-Бердянское, вся Запорожская область — сложное, там 100-120 километров сложнейших вызовов. Постоянно идут обстрелы", – отметил президент.

Зеленский подчеркнул: по нашим данным, более двух тысяч детей вывезено из Мариуполя, и их точная локация неизвестна.

"Они могут быть там как с родителями, так и без. В общем, это катастрофа. Я не могу вам передать, как это вообще выглядит. Это страшно. Они держат их как души для обменного фонда. Нет культурных слов — только эмоциональные буквы сейчас выскакивают, к сожалению. Но так как мы с вами откровенны, и я, в принципе, всегда стараюсь быть откровенным", – добавил глава государства.

Ситуация в Мариуполе:

Напомним, Мариуполь находится в блокаде. Военные РФ уничтожают каждый район города, поэтому многие остались без жилья.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Узнать!
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Рупор Кремля
Путинисты🤬
Санкции против оккупанта
Больше санкций
Наши деньги
Больше новостей
Данные на10:00 27 марта
ПОТЕРИ РОССИИ
1
Личный состав Личный состав
16600
2
Самолеты Самолеты
121
3
Вертолеты Вертолеты
127
4
Танки Танки
582
5
ББМ ББМ
1664
6
Артиллерия Артиллерия
294
7
Средства ПВО Средства ПВО
52
8
РСЗО РСЗО
93
9
Цистерны ГСМ Цистерны ГСМ
73
10
БПЛА БПЛА
56
11
Катера Катера
7
12
Транспорт Транспорт
1144
Подробнее
Наши ангелы-хранители

Майор Сбитов Олег – командир роты морской пехоты. Талантливый офицер: его подразделение в 2019 году было признано лучшим среди всех рот морпехов Украины. В марте 2022-го благодаря его профессионализму, продуманным и решительным действиям было организовано уничтожение нескольких крупных подразделений врага под Волновахой. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Денис Прокопенко - майор Нацгвардии, командир отряда специального назначения. Один из лидеров фанатского движения киевского “Динамо”. За мужество и эффективное противодействие атакам врага во время защиты города-героя Мариуполя получил звание Герой Украины с вручением ордена “Золотая Звезда”.
Слава Україні!
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
38,99
33,41
37,04
26,00
-
33,00
35,00
23,37
-
33,40
37,00
-
-
33,29
36,99
-
-
33,41
37,04
26,00
-
39,97
39,97
-
-
33,41
37,04
-
-
33,00
35,00
23,37
Надежный тыл
Помочь Героям!
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

44897.77

Binance Coin (BNB)

418.41

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

125.92

Theta (THETA)

3.52

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

32.12

Цитата дня

Нельзя менять свободу на комфорт. Нельзя покупать ресурсы за справедливость и права человека. Нельзя бояться зло называть злом. Нельзя зла бояться.

Цитата на segodnya.ua
Андрей Ермак Глава Офиса президента
Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Лига чемпионов. 1/4 финала

Манчестер Сити

5 апр

22:00

Атлетико

1.40

4.80

8.90

Бенфика

5 апр

22:00

Ливерпуль

8.90

5.20

1.37

Челси

6 апр

22:00

Реал

2.10

3.40

3.55

Вильярреал

6 апр

22:00

Бавария

5.30

4.40

1.58

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять