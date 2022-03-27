Россия держит детей Мариуполя как души для обменного фонда – Зеленский

По словам президента, заехать с продуктами питаниями, лекарствами и водой в город невозможно

Владимир Зеленский рассказал о ситуации в Мариуполе. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Мариуполь заблокирован российскими военными, а также заблокированы все въезды и выезды из города. По его словам, заминирован порт. Кроме того, внутри города гуманитарная катастрофа.

Об этом глава государства сообщил в интервью российским изданиям.

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Как рассказал Зеленский, заехать с продуктами питаниями, лекарствами и водой в Мариуполь невозможно. Российские военные обстреливают гуманитарные конвои и убивают водителей.

"Что происходит с этими грузами, я вам не могу сказать. Многие из них были отвезены назад. То есть это наше направление — Запорожское-Бердянское, вся Запорожская область — сложное, там 100-120 километров сложнейших вызовов. Постоянно идут обстрелы", – отметил президент.

Зеленский подчеркнул: по нашим данным, более двух тысяч детей вывезено из Мариуполя, и их точная локация неизвестна.

"Они могут быть там как с родителями, так и без. В общем, это катастрофа. Я не могу вам передать, как это вообще выглядит. Это страшно. Они держат их как души для обменного фонда. Нет культурных слов — только эмоциональные буквы сейчас выскакивают, к сожалению. Но так как мы с вами откровенны, и я, в принципе, всегда стараюсь быть откровенным", – добавил глава государства.

Ситуация в Мариуполе:

Напомним, Мариуполь находится в блокаде. Военные РФ уничтожают каждый район города, поэтому многие остались без жилья.