"Росія має стати країною-ізгоєм": Рада закликала мир покарати Кремль за звірства у Бучі — Стефанчук

Спікер Верховної Ради просить швидше розпочати розслідування воєнних злочинів РФ

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук закликав міжнародну спільноту притягнути до відповідальності Росію за злочини, скоєні окупантами в Бучі на Київщині. Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Верховної Ради.

"Світ шокований кадрами звірств, скоєних російськими військовими у Бучі, Ірпені, Гостомелі. У наші дні тут відбувається справжній геноцид українського народу з боку росії (шкода, що слово не можна написати ще з меншої літери). Парламент України звертається до міжнародної спільноти із закликом залучити до відповідальності усіх причетних до цих жахливих злочинів", – заявив Стефанчук.

Він попросив якнайшвидше розпочати розслідування, задушити країну-агресора санкціями, терміново допомогти Україні зброєю, виключити Росії зі всіх міжнародних організацій та не визнавати її членом ООН.

"За те, що Росія робить з нашою ненькою Україною, вона має стати вигнанцем у всьому світі. Ця нація повинна бути визнана хворою та безликою. Безкарність зла породжує ще більше зла! Разом з депутатами з різних фракцій та груп відвідав Ірпінь та Бучу. Не пробачимо! Не забудемо! Всіх покараємо! Все відбудуємо!" — йдеться у заяві Стефанчука.

Шокуючі наслідки окупації