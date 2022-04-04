"Росія має стати країною-ізгоєм": Рада закликала мир покарати Кремль за звірства у Бучі — Стефанчук

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук закликав міжнародну спільноту притягнути до відповідальності Росію за злочини, скоєні окупантами в Бучі на Київщині. Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Верховної Ради.
"Світ шокований кадрами звірств, скоєних російськими військовими у Бучі, Ірпені, Гостомелі. У наші дні тут відбувається справжній геноцид українського народу з боку росії (шкода, що слово не можна написати ще з меншої літери). Парламент України звертається до міжнародної спільноти із закликом залучити до відповідальності усіх причетних до цих жахливих злочинів", – заявив Стефанчук.
Він попросив якнайшвидше розпочати розслідування, задушити країну-агресора санкціями, терміново допомогти Україні зброєю, виключити Росії зі всіх міжнародних організацій та не визнавати її членом ООН.
"За те, що Росія робить з нашою ненькою Україною, вона має стати вигнанцем у всьому світі. Ця нація повинна бути визнана хворою та безликою. Безкарність зла породжує ще більше зла! Разом з депутатами з різних фракцій та груп відвідав Ірпінь та Бучу. Не пробачимо! Не забудемо! Всіх покараємо! Все відбудуємо!" — йдеться у заяві Стефанчука.
Шокуючі наслідки окупації
- Російські військові ґвалтували та вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані. Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів, тіла жертв хаотично розкидані вулицями міста На багатьох тілах були білі пов'язки, що свідчило про те, що люди були беззбройні.
- З'ясувалося, що у Бучі в братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежали тіла вбитих людей, деяким убитим було по 14 років.
- Крім того, військові РФ у підвалі одного з будинків влаштували собі казарму, а в приміщенні поряд – катівню, де розстрілювали мирних жителів, окупанти зв'язували дітей і ґвалтували дівчат.
- Радник глави Офісу президента Олексій Арестович опублікував список частин і підрозділів ЗС РФ та Росгвардії, які скоїли воєнні злочини в Київській області – у Бучі, Гостомелі та Ірпені. Він зазначив, що масові тортури, зґвалтування та вбивства мирних жителів Бучі та Ірпеня російськими окупантами розпочалися за два тижні до їхнього відступу із захоплених населених пунктів Київської області.