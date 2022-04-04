"Россия должна стать страной- изгоем": Рада призвала мир наказать Кремль за зверства в Буче — Стефанчук

Спикер Верховной Рады просит скорее начать расследование военных преступлений РФ

Руслан Стефанчук высказался о зверствах российских оккупантов в Буче / Фото: Коллаж: Сегодня

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук призвал международное сообщество привлечь к ответственности Россию за преступления, совершенные оккупантами в Буче Киевской области. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Верховной Рады.

"Мир шокирован кадрами зверств, совершенных российскими военными в Буче, Ирпене, Гостомеле. В наши дни здесь происходит настоящий геноцид украинского народа со стороны россии (жаль, что слово нельзя написать еще с меньшей буквы). Парламент Украины обращается к международному сообществу с призывом привлечь к ответственности всех причастных к этим ужасным преступлениям", — заявил Стефанчук.

Он попросил поскорее начать расследование, задушить страну-агрессора санкциями, срочно помочь Украине оружием, исключить России из всех международных организаций и не признавать ее членом ООН.

"За то, что россия делает с нашей матерью Украиной, она должна стать изгнанником во всем мире. Эта нация должна быть признана больной и безликой. Безнаказанность зла рождает еще больше зла! Вместе с депутатами из разных фракций и групп посетил Ирпень и Бучу. Не простим! Не забудем! Всех накажем! Все отстроим!" — говорится в заявлении Стефанчука.

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