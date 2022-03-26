Росія хоче атакувати Польщу, країни Балтії та Казахстан – Подоляк

Окупанти не мають наміру зупинятися в Україні

Росіяни хочуть "денацифікувати" ще шість країн, вважає Подоляк. Колаж "Сьогодні"

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що росіяни хочуть "денацифікувати" ще шість країн.

Про це Подоляк повідомив у Twitter.

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"РФ, зважаючи на все, повномасштабно атакує Польщу, країни Балтії та Казахстан у рамках глобальної військової спецоперації з... демілітаризації та денацифікації. Про це офіційно заявив російський депутат Савостьянов. Все тільки починається. Європейської крові буде багато, відверто обіцяють росіяни", – написав Подоляк.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення до народу. Глава держави зазначив, що рахунок російських втрат уже перевищив 16 тисяч, а за тиждень із заблокованих міст врятували 37 606 людей.

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