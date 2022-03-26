Россия хочет атаковать Польшу, страны Балтии и Казахстан – Подоляк

Оккупанты не намерены останавливаться на Украине

Россияне хотят "денацифицировать" еще шесть стран, считает Подоляк. Коллаж "Сегодня"

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что русские хотят "денацифицировать" еще шесть стран.

Об этом Подоляк сообщил в Twitter.

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"РФ, судя по всему, полномасштабно атакует Польшу, страны Балтии и Казахстан в рамках глобальной военной спецоперации по... демилитаризации и денацификации. Об этом официально заявил российский депутат Савостьянов. Все только начинается. Европейской крови будет много, откровенно обещают россияне", - написал Подоляк.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к народу. Глава страны отметил, что счет российских потерь уже превысил 16 тысяч, а за неделю из заблокированных городов спасли 37 606 человек.

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