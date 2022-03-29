Война, день 34-й. РФ начала отводить часть войск, но продолжает наносить удары

Силы обороны Украины сдерживают противника на всех направлениях

Оккупанты на некоторых направлениях не проводили активные наступательные действия. / Фото: Коллаж: Сегодня

Заканчиваются 34-е сутки войны Российской Федерации против Украины. Агрессор имеет серьезные проблемы с ротацией в своих войсках. "Сегодня" выбрал самое важное из сводок Генштаба ВСУ о ситуации на всех направлениях за этот день.

Киевская область

Оккупанты начали вывод своих отдельных подразделений. В направлении Броваров российские военные пытались удержать ранее занятые позиции и не производили активных действий.

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Чернигов

Противник блокировал Чернигов, а также наносил удары по гражданским и военным объектам. При этом оккупанты начали вывод своих отдельных подразделений из области.

Чернигов. Детская площадка на "Золотом". Фото – Оперативное командование "Север".

Южнобужское направление

Враг под прикрытием артиллерии пытался восстановить боеспособность, а также пополнял запасы боеприпасов и топлива.

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Волынское направление

Группировки Вооруженных сил Беларуси обеспечивают прикрытие своей государственной границы, а также проводят демонстрационные действия.

Мариуполь

Российские военные попытались взять под контроль Мариуполь, однако успехов не имели.

Слобожанское направление

Оккупанты продолжали блокировать Харьков, а также отводили отдельные подразделения 1-й танковой армии из района г. Сумы за пределы территории Украины и пытались захватить г. Изюм.

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Мужчины возле полуразрушенного жилого дома в Харькове. / Фото: УНИАН

Как отметили в Генштабе, были бои в районе населенных пунктов Камянка, Сухая Камянка, Тихоцкое. Враг нарастил имеющуюся группировку введением отдельных подразделений из состава 1-й танковой армии и продолжил осуществлять перегруппировку войск с целью переброски на другие направления, в частности, Донецкое.

Донецкое направление

Противник нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Воеводовка, Рубежное, Лисичанск, Кременная, Золотое-4, Попасная, Торецк, Новгородское. При этом врагу не удалось взять под контроль Попасную.

В г. Бердянск оккупанты пытались восстановить припортовую инфраструктуру.

Полесское направление

За весь день не было активных наступательных действий. Противник обстреливал позиции украинских войск с помощью артиллерии в районах населенных пунктов Романовка, Горенка, Лычанка, Петрушки, Шпитьки, Мощун, Новая Буда, Майдановка, Любовичи, Забуянье, Наливайковка. Также враг осуществлял перегруппировку войск и их частичный отвод на территорию Беларуси.

Сгоревший танк оккупантов. / Фото: Генеральный штаб ВСУ

Черное и Азовское море

В Черноморской и Азовской операционных зонах корабли оккупантов отслеживали обстановку и вели разведку местности.

Ситуация возле ЧАЭС

В Генштабе заявили, что Россия отрицает факты транспортировки и накопления большого количества боеприпасов возле объекта "Укрытие" Чернобыльской АЭС:

"Деятельность российских оккупационных войск в любой момент может привести к детонации боеприпасов, повреждению "Укрытия" и радиационному заражению территории, где проживают сотни миллионов европейцев. Отмечаем, что, как и в большинстве других случаев, Российская Федерация и ее агенты влияния распространяют дезинформацию".

По информации Генштаба, риск детонации российских боеприпасов высок и без ведения боевых действий из-за "игнорирования оккупантами мер безопасности", а также использования старых и некондиционных боеприпасов.

Напомним, Россия решила кардинально сократить боевые действия на Киевском и Черниговском направлениях. Об этом заявил заместитель главы Минобороны РФ Александр Фомин по итогам переговоров с украинской стороной в Стамбуле.

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