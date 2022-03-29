Страна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 🌟 Оскар-2022 📉 Санкции против России
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Страна Подробности

Война, день 34-й. РФ начала отводить часть войск, но продолжает наносить удары

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
29 марта, 22:46
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Силы обороны Украины сдерживают противника на всех направлениях
Оккупанты на некоторых направлениях не проводили активные наступательные действия.
Оккупанты на некоторых направлениях не проводили активные наступательные действия. / Фото: Коллаж: Сегодня

Заканчиваются 34-е сутки войны Российской Федерации против Украины. Агрессор имеет серьезные проблемы с ротацией в своих войсках. "Сегодня" выбрал самое важное из сводок Генштаба ВСУ о ситуации на всех направлениях за этот день.

Киевская область

Оккупанты начали вывод своих отдельных подразделений. В направлении Броваров российские военные пытались удержать ранее занятые позиции и не производили активных действий.

Реклама

Чернигов

Противник блокировал Чернигов, а также наносил удары по гражданским и военным объектам. При этом оккупанты начали вывод своих отдельных подразделений из области.

Чернигов. Детская площадка на "Золотом". Фото – Оперативное командование "Север".
Чернигов. Детская площадка на "Золотом". Фото – Оперативное командование "Север".

Южнобужское направление

Враг под прикрытием артиллерии пытался восстановить боеспособность, а также пополнял запасы боеприпасов и топлива.

Реклама

Волынское направление

Группировки Вооруженных сил Беларуси обеспечивают прикрытие своей государственной границы, а также проводят демонстрационные действия.

Мариуполь

Российские военные попытались взять под контроль Мариуполь, однако успехов не имели.

Слобожанское направление

Оккупанты продолжали блокировать Харьков, а также отводили отдельные подразделения 1-й танковой армии из района г. Сумы за пределы территории Украины и пытались захватить г. Изюм.

Реклама

Мужчины возле полуразрушенного жилого дома в Харькове.
Мужчины возле полуразрушенного жилого дома в Харькове. / Фото: УНИАН

Как отметили в Генштабе, были бои в районе населенных пунктов Камянка, Сухая Камянка, Тихоцкое. Враг нарастил имеющуюся группировку введением отдельных подразделений из состава 1-й танковой армии и продолжил осуществлять перегруппировку войск с целью переброски на другие направления, в частности, Донецкое.

Донецкое направление

Противник нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Воеводовка, Рубежное, Лисичанск, Кременная, Золотое-4, Попасная, Торецк, Новгородское. При этом врагу не удалось взять под контроль Попасную.

В г. Бердянск оккупанты пытались восстановить припортовую инфраструктуру.

Полесское направление

За весь день не было активных наступательных действий. Противник обстреливал позиции украинских войск с помощью артиллерии в районах населенных пунктов Романовка, Горенка, Лычанка, Петрушки, Шпитьки, Мощун, Новая Буда, Майдановка, Любовичи, Забуянье, Наливайковка. Также враг осуществлял перегруппировку войск и их частичный отвод на территорию Беларуси.

Сгоревший танк оккупантов.
Сгоревший танк оккупантов. / Фото: Генеральный штаб ВСУ

Черное и Азовское море

В Черноморской и Азовской операционных зонах корабли оккупантов отслеживали обстановку и вели разведку местности.

Ситуация возле ЧАЭС

В Генштабе заявили, что Россия отрицает факты транспортировки и накопления большого количества боеприпасов возле объекта "Укрытие" Чернобыльской АЭС:

"Деятельность российских оккупационных войск в любой момент может привести к детонации боеприпасов, повреждению "Укрытия" и радиационному заражению территории, где проживают сотни миллионов европейцев. Отмечаем, что, как и в большинстве других случаев, Российская Федерация и ее агенты влияния распространяют дезинформацию".

По информации Генштаба, риск детонации российских боеприпасов высок и без ведения боевых действий из-за "игнорирования оккупантами мер безопасности", а также использования старых и некондиционных боеприпасов.

Напомним, Россия решила кардинально сократить боевые действия на Киевском и Черниговском направлениях. Об этом заявил заместитель главы Минобороны РФ Александр Фомин по итогам переговоров с украинской стороной в Стамбуле.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Узнать!
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Рупор Кремля
Путинисты🤬
Санкции против оккупанта
Больше санкций
Наши деньги
Больше новостей
Данные на 09:00 29 марта
ПОТЕРИ РОССИИ
1
Личный состав Личный состав
17200
2
Самолеты Самолеты
127
3
Вертолеты Вертолеты
129
4
Танки Танки
597
5
ББМ ББМ
1710
6
Артиллерия Артиллерия
303
7
Средства ПВО Средства ПВО
54
8
РСЗО РСЗО
96
9
Цистерны ГСМ Цистерны ГСМ
73
10
БПЛА БПЛА
71
11
Катера Катера
7
12
Транспорт Транспорт
1178
Подробнее
Наши ангелы-хранители

Старший лейтенант Усов Павел - командир танкового подразделения. Ранее защищал Луганщину и Донбасс, а с началом полномасштабного вторжения России в Украину стал на защиту Киевщины. Погиб в танковом бою, успев уничтожить несколько единиц вражеской техники. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Джулия Шифф - бывший летчик-истребитель ВВС Италии. Одна из лучших военных пилотов своей страны, но из-за гендерных проблем вынуждена была уйти из армии. С начала российско-украинской войны 23-летняя итальянка служит в Киеве - в составе Интернационального легиона, защищает небо Украины от оккупантов. В своей части она - единственная женщина.
Слава Україні!
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
35,20
33,52
37,43
26,00
-
33,00
35,00
23,37
-
33,50
37,40
-
-
33,49
37,38
25,98
-
33,52
37,43
-
-
33,40
37,04
-
-
33,52
37,43
26,00
-
39,97
39,97
-
-
33,52
37,43
-
-
33,00
35,00
23,37
Надежный тыл
Помочь Героям!
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

47548.23

Binance Coin (BNB)

435.15

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

129.27

Theta (THETA)

3.84

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

32.07

Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Лига чемпионов. 1/4 финала

Манчестер Сити

5 апр

22:00

Атлетико

1.40

4.80

8.90

Бенфика

5 апр

22:00

Ливерпуль

8.90

5.20

1.37

Челси

6 апр

22:00

Реал

2.10

3.40

3.55

Вильярреал

6 апр

22:00

Бавария

5.30

4.40

1.58

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять