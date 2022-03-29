ЗСУ відбили сім атак окупантів на Донбасі та вразили 17 повітряних цілей – Генштаб

Українські захисники продовжують оборонну операцію на східному, південно-східному та північно-східному напрямках. ЗСУ успішно стримують російських окупантів та проводять успішні контратаки на окремих напрямках.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Ворог все ще продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів, щоб повністю знищити інфраструктуру та житлові квартали українських міст. Наразі окупанти сконцентрувалися на сховищах пального – хочуть ускладнити логістичне забезпечення наших захисників та створити умови гуманітарної кризи.
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У захоплених районах Київської, Запорізької, Чернігівської, Херсонської та Харківської областей військові РФ продовжують тероризувати місцевих мешканців. Окупанти гатять по житлових будинках, грабують, викрадають і тримають у полоні українців, займаються мародерством.
На Донецькому та Луганському напрямках за добу ЗСУ відбили сім ворожих атак. Окупанти зазнали великих втрат у боях з українськими військовими:
- 12 танків;
- 10 бойових машин піхоти;
- 3 одиниці автомобільної техніки;
- 8 літаків;
- 3 вертольоти;
- 4 БПЛА різних типів;
- 2 крилаті ракети.
"Авіація Повітряних сил завдавала ракетно-бомбових ударів по місцях скупчення техніки та живої сили ворога. Втрати російських окупантів уточнюються", – додали у Генштабі.
Окупанти застосовують заборонену зброю
У Дніпропетровській області російські окупанти застосували заборонені касетні боєприпаси. Через це розпочато кримінальне провадження.
27 березня окупанти здійснили заборонений реактивний артилерійський обстріл системою залпового вогню "Торнадо-С" по одному із населених пунктів Криворізького району Дніпропетровської області. Ракету було оснащено забороненими касетними боєприпасами.
На місці події правоохоронці виявили та вилучили фрагменти ракети.