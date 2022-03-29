Країна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 🌟 Оскар-2022 📉 Санкції проти Росії
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Росія починає відступати, а військові відмовляються брати участь у "спецоперації" – Генштаб

Валентина Мартинюк Валентина Мартинюк Team Lead Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
29 березня, 13:04
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ворожі підрозділи частково відходять від Київської та Чернігівської областей
Військові РФ не хочуть воювати в Україні.
Військові РФ не хочуть воювати в Україні. / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія виводить окремі підрозділи своїх збройних сил з території Київської та Чернігівської областей. При цьому зберігається високою загроза нанесення російськими окупантами ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Про це повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ у Facebook.

Реклама

Зараз у противника виникла проблема з проведенням ротації. Відомо, що тільки в тихоокеанському флоті збройних сил РФ не можуть укомплектувати навіть одну батальйонно-тактичну групу, бо особовий склад відмовляється брати участь у так званій "спеціальній операції".

Ситуація по напрямках

На Волинському напрямку угруповання збройних сил республіки білорусь забезпечує прикриття свого державного кордону, проводить демонстраційні дії.

На Поліському напрямку противник обмежується обстрілами артилерією, перегрупуванням наявних підрозділів та частковим їх виведенням на територію білорусі.

Реклама

На Сіверщині окупанти продовжують блокувати Чернігів, намагаються поступово знищувати військові та цивільні об’єкти. В напрямку Броварів ворог активних дій не проводив.

На Слобожанському напрямку російські окупанти продовжують застосовувати авіацію та артилерію по населених пунктах Харків та Барвінкове, намагаються захопити місто Ізюм. Тривають бої в районі населених пунктів Камянка, Суха Камянка, Тихоцьке. Ворог наростив наявне угруповання введенням окремих підрозділів зі складу 1-ї танкової армії. Саме в боях під Харковом 200-а окрема мотострілецька бригада противника втратила дві батальйонно-тактичні групи і особисто командира бригади полковника Дениса Курила. Втрати однієї 200-ї бригади склали понад 1500 військовослужбовців.

На Донецькому напрямку противник наростив вогневий вплив та активізував штурмові дії на більшості напрямків. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Воєводівка, Рубіжне, Лисичанськ, Кремінна, Золоте-4, Попасна, Торецьк, Новгородське. Основні зусилля концентрує на взятті під контроль Попасної та Маріуполя. Успіху ворог не має.

Реклама

В місті Бердянськ російські окупанти намагаються відновити припортову інфраструктуру.

На Південнобузькому напрямку ворог, під прикриттям вогню артилерії, проводить заходи відновлення боєздатності, поповнює запаси боєприпасів та палива.

Угруповання Сил оборони продовжує ведення оборонної операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. Стримує противника на всіх напрямках, на окремих напрямках – витісняють ворога.

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Дізнатись!
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Рупор Кремля
Путіністи🤬
Санкції проти окупанта
Більше санкцій
Наші гроші
Більше новин
Дані на 09:00 29 березня
ВТРАТИ РОСІЇ
1
Особовий склад Особовий склад
17200
2
Літаки Літаки
127
3
Гелікоптери Гелікоптери
129
4
Танки Танки
597
5
ББМ ББМ
1710
6
Артилерія Артилерія
303
7
Засоби ППО Засоби ППО
54
8
РСЗВ РСЗВ
96
9
Цистерни ГММ Цистерни ГММ
73
10
БПЛА БПЛА
71
11
Катери Катери
7
12
Транспорт Транспорт
1178
Докладніше
Наші янголи-охоронці

Катерина Ступницька - військовий медик, сержант ЗСУ. З 2014 року була на передовій і неодноразово рятувала життя нашим військовим. В березні 2022-го, ризикуючи власним життям, вона під вогнем надала медичну допомогу кільком українським танкістам, а невдовзі загинула під обстрілом окупантів. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Два дідуся-пенсіонера з різних регіонів України згадали своє партизанське коріння - і завдали шкоди ворогові. Перший (на фото) - викрав у окупантів вантажівку та доставив українським військовим. Другий - 78-річний дід Василь із Баштанки (Миколаївщина), засмутившись, що його не взяли до тероборони, зробив “коктейлі молотова” і власноруч закидав ворожу установку “Град”.
Слава Україні!
Податки
Хто найбільше поповнює бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бізнес-ізоляція
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
33,00
35,00
-
-
33,49
37,38
-
-
33,50
37,40
-
-
33,52
37,43
-
-
39,97
39,97
-
-
33,52
37,43
-
-
33,52
37,43
-
-
33,00
35,00
-
Надійний тил
Допомогти Героям!
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

47572.68

Binance Coin (BNB)

437.85

Dogecoin (DOGE)

0.15

Litecoin (LTC)

130.2

Theta (THETA)

3.84

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

32.07

Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Ліга чемпіонів. 1/4 фіналу

Манчестер Сіті

5 квіт

22:00

Атлетіко

1.40

4.80

8.90

Бенфіка

5 квіт

22:00

Ліверпуль

8.90

5.20

1.37

Челсі

6 квіт

22:00

Реал

2.10

3.40

3.55

Вільярреал

6 квіт

22:00

Баварія

5.30

4.40

1.58

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти