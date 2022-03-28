Окупанти безуспішно намагаються зайняти позиції, щоб оточити Київ – Генштаб

Ворог нарощує кількість військ навколо столиці

Столицю України укріплюють. / Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні

Російські окупанти намагаються реалізувати цілі досягнення адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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Що відбувається

У Генштабі розповіли, що військові комісаріати Росії продовжують набирати громадян для утворення так званих "добровольчих" підрозділів. Основною вимогою до кандидатів є задовільний стан здоров'я, а досвід роботи на військовій службі не потрібен – забирають навіть людей із судимістю.

"Попри заяви чиновників Міноборони та Генштабу РФ щодо змін у планах та пріоритетах, ворог продовжує нарощувати кількість військ навколо столиці. Російські війська продовжують невдалі спроби зайняти позиції, з яких вони могли б атакувати чи оточити Київ", – вказали в Генштабі.

/ Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Водночас українські війська продовжують захищати Маріуполь, стримуючи наступ окупантів на інших напрямках, які продовжують зазнавати важких втрат.

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"Тимчасово захоплене місто Херсон суттєво чинить опір російській окупації, а російський ворог змушений концентрувати все більше сил російських військових та Росгвардії, щоб тримати місто під своїм контролем", – йдеться в повідомленні.

Крім цього, за інформацією Генштабу, близько 150 осіб із "Південної Осетії" переведені на тимчасово окуповану територію АР Крим для подальших дій у сусідніх з України областях. Водночас зафіксована прикрита мобілізація населення "Південної Осетії", щоб залучити його до війни з Україною.

"Приведення підприємств російського оборонно-промислового комплексу, які займаються виробництвом ракет, до цілодобової експлуатації, свідчить про значне скорочення арсеналу ракетної зброї", – зазначили в Генштабі.

Нагадаємо, в Генштабі також повідомляли, що військові РФ розпочали перегрупування для спроби вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей.

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У Росії також зараз готують нові підрозділи для війни в Україні, проте окупанти, які вже в нашій країні, масово відмовляються вступати у бій зі ЗСУ.

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