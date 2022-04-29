Росія не змогла захопити Маріуполь та відводить війська – Пентагон

Росія відводить російські війська від Маріуполя. Сили окупантів перекидають у напрямку Запорізької області.
Про це йдеться у заяві Міноборони США.
"Ми можемо повідомити, що ми бачили російські війська, що виходять із району Маріуполя і рухаються на північний захід, у напрямку Запорізької області. Це не означає, що Росія захопила Маріуполь", – заявили у Пентагоні.
У той же час по Маріуполю продовжують завдавати ударів, як авіаційних, так і ракетних. США вважають, що Росія не робила цього, якби вважала, що місто вже належить їй.
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Наразі окупанти перекидають сили на північний захід. Однак у Пентагоні не можуть сказати точну кількість російських військ, що вийшло з Маріуполя і як далеко вони просунулися.
"Ми тільки починаємо бачити, як вони відводять частину своїх сил від Маріуполя та прямують на північний захід", – йдеться у заяві.
У Пентагоні констатували, що бої за Маріуполь тривають.
Ситуація у Маріуполі
- 26 квітня військові РФ зірвали евакуацію цивільних із заводу "Азовсталь". Оголошений "зелений коридор" виявився пасткою, військові РФ відкрили вогонь.
- У місті окупанти змушують українських чоловіків розбирати завали та облаштовувати братські могили за їжу. Також у місті недоступна медична допомога.
- ГУР повідомляло, що окупанти планують "викурити" захисників Маріуполя та мирних жителів хімічною зброєю.
- Позаштатний радник ОП Олексій Арестович розповів, що українські військові у Маріуполі перебувають не тільки на "Азовсталі". Вони ще в чотирьох точках міста.
- Олег Жданов в інтерв'ю з телеведучою Наташею Влащенко на Youtube-каналі "Україна 24" розповів, що президент Росії Володимир Путін хоче, щоб захисники Маріуполя вийшли з "Азовсталі" під білим прапором або були знищені.
- Голова Луганської ВДА Сергій Гайдай припускає, що президент РФ Володимир Путін, будучи психічно нестабільним, не дасть людям вийти з оточення у Маріуполі.
"Я розумів, що буду тут, якою б не була ситуація. Багато хто намагався виїхати. Це просто клоуни. Смішно."