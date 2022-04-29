Россия не смогла захватить Мариуполь и отводит войска – Пентагон

Россия отводит российские войска от Мариуполя. Силы оккупантов перебрасывают в направлении Запорожской области.
Об этом говорится в заявлении Минобороны США.
"Мы можем сообщить, что мы видели российские войска, выходящие из района Мариуполя и двигающиеся на северо-запад, в направлении Запорожской области. Это не значит, что Россия захватила Мариуполь", – заявили в Пентагоне.
В то же время по Мариуполю продолжают наносить удары, как авиационные, так и ракетные. США считают, что Россия не делала бы этого, если бы считала, что город уже принадлежит ей.
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Сейчас оккупанты перебрасывают силы на северо-запад. Однако в Пентагоне не могут сказать точное количество российских войск, которое вышло из Мариуполя и как далеко они продвинулись.
"Мы только начинаем видеть, как они отводят часть своих сил от Мариуполя и направляются на северо-запад", – говорится в заявлении.
В Пентагоне констатировали, что бои за Мариуполь продолжаются.
Ситуация в Мариуполе
- 26 апреля военные РФ сорвали эвакуацию гражданских с завода "Азовсталь". Объявленный "зеленый коридор" оказался ловушкой, военные РФ открыли огонь.
- В городе оккупанты заставляют украинских мужчин разбирать завалы и обустраивать братские могилы за еду. Также в городе недоступна медицинская помощь.
- ГУР сообщало, что оккупанты планируют "выкурить" защитников Мариуполя и мирных жителей химическим оружием.
- Внештатный советник ОП Алексей Арестович рассказал, что украинские военные в Мариуполе находятся не только на "Азовстали". Они находятся еще в четырех точках города.
- Олег Жданов в интервью с телеведущей Наташей Влащенко на Youtube-канале "Украина 24" рассказал, что президент России Владимир Путин хочет, чтобы защитники Мариуполя или вышли из "Азовстали" под белым флагом или были уничтожены.
- Глава Луганской ВГА Сергей Гайдай допускает, что президент РФ Владимир Путин, будучи психически нестабильным, не даст людям выйти из окружения в Мариуполе.
"Я понимал, что буду здесь, какой бы ни была ситуация. Многие пытались уехать. Это просто клоуны. Смешно."