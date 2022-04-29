Россия не смогла захватить Мариуполь и отводит войска – Пентагон

Оккупанты начали перебрасывать силы в сторону Запорожья

Россия начала отводить войска из Мариуполя. / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия отводит российские войска от Мариуполя. Силы оккупантов перебрасывают в направлении Запорожской области.

Об этом говорится в заявлении Минобороны США.

Реклама

"Мы можем сообщить, что мы видели российские войска, выходящие из района Мариуполя и двигающиеся на северо-запад, в направлении Запорожской области. Это не значит, что Россия захватила Мариуполь", – заявили в Пентагоне.

В то же время по Мариуполю продолжают наносить удары, как авиационные, так и ракетные. США считают, что Россия не делала бы этого, если бы считала, что город уже принадлежит ей.

Сейчас оккупанты перебрасывают силы на северо-запад. Однако в Пентагоне не могут сказать точное количество российских войск, которое вышло из Мариуполя и как далеко они продвинулись.

"Мы только начинаем видеть, как они отводят часть своих сил от Мариуполя и направляются на северо-запад", – говорится в заявлении.

В Пентагоне констатировали, что бои за Мариуполь продолжаются.

Реклама

Ситуация в Мариуполе

Ранее мы писали: